Производство средств защиты растений в этом году может вырасти на 10-12%

Постепенно объем импорта средств защиты растений должен снизиться до уровня 2010 года Flickr.com

В этом году производство химических средств защиты растений (ХСЗР) в России может вырасти на 10-12%. Об этом сообщил гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». По его словам, в 2022-м потребление ХСЗР с России составило 216,3 тыс. т (213,4 тыс. т в 2021-м), из них 53 тыс. т (61,9 тыс. т) импортных, на российских производителей пришлось 120 тыс. т (115,3 тыс. т). Каракотов также отметил, что с 2017-го доля иностранных компаний падает, и постепенно объем ввоза снизится до уровня 2010 года — 30,4 тыс. т, хотя потребление тогда было на уровне 51,8 тыс. т. При этом он обратил внимание на то, что несмотря на снижение доли импорта, урожайность в стране растет. «Значит, российские производители ничего плохого для сельского хозяйства не производят», — подчеркнул он. При этом в 2023-м среднее снижение цен на ХСЗР составило 20% по сравнению с прошлым годом.



По словам Каракотова, для дальнейшего импортозамещения отрасли нужна поддержка. В связи с этим Союз производителей средств защиты растений и Минпромторг предложили постепенно, начиная с 2024 года, вводить квоту на импорт. По планам, в 2024—2025 годах объем ввоза не должен превышать в общей сложности 60 тыс. т. В свою очередь заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров в ходе конференции сказал, что эта мера может привести к снижению конкуренции на рынке и как следствие — к удорожанию СЗР. «Никто не мешает <...> им (иностранным компаниям) создавать производство внутри России и успешно с нами конкурировать», — отметил Каракотов. По его мнению, производство ХСЗР — одна из перспективных ниш для инвесторов с учетом снижения ввоза из других стран.



Селекция и семеноводство — еще одно из перспективных направлений в сельском хозяйстве, и ему также нужна поддержка, она сформирована в постановления правительства о локализации и ограничении импорта семян в виде квотирования. Однако, подчеркнул Каракотов, ограничивать ввоз семян следует только по мере роста собственного производства. Наиболее зависимые от импорта семян культуры — подсолнечник, сахарная свекла и картофель. Самообеспеченность семенами подсолнечника в 2023 году составляет 25% (к 2030-му она должна вырасти до 75%), сахарной свеклы — 2,5% (50%), но есть вероятность роста до 5% в этом году, картофеля — 9% (50%).



По оценке Каракотова, рынок всех импортозависимых культур составляет более 238 млрд руб., поэтому направление также перспективно для инвестиций. В совместный проект «Щелково Агрохим» и «Русагро» по селекции и производству семян сахарной свеклы было вложено 4 млрд руб., привел пример Каракотов. «Если государство будет помогать мерами ограничения ввоза, то мы окупим наши затраты достаточно скоро», — добавил он.



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