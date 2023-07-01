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Госдума ужесточила правила уведомления пчеловодов об обработках полей

Это необходимо, чтобы не допустить гибели пчел от отравления пестицидами

| Агроинвестор |

Аграрии должны будут уведомлять о проведении обработок полей все пасеки в радиусе 7 км
Аграрии должны будут уведомлять о проведении обработок полей все пасеки в радиусе 7 км

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает сроки уведомления пчеловодов о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами сельхозпроизводителями. Изменения вносятся в федеральные законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве». Кроме того, аграрии должны будут уведомлять все пасеки, расположенные на расстоянии до 7 км от границ полей, где планируется обработка. Это необходимо, чтобы не допустить гибели пчел от отравления опасными веществами.

Сейчас распространена практика, что аграрии выпускают формальное уведомление об обработках, ведущихся с середины весны до середины осени, исходя из которого пасечники должны изолировать пчел на весь сезон.

Безусловно, для пчеловодов важно, что в новой редакции закона ограничена «вилка» для сельхозпроизводителей, отмечает заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (город Киров) Анна Брандорф. «Если раньше они давали объявления в СМИ о том, что обработки будут проводиться, например, с 1 апреля по 30 сентября, то теперь должны оповещать пчеловодов об опрыскиваниях полей не ранее, чем за 10 дней и не позднее, чем за три, — сказала она «». — Соответственно, пасечнику теперь не нужно закрывать ульи на все лето — попросту прекращать заниматься пчеловодством. К тому же увеличилось расстояние — теперь аграрии должны оповещать об обработках пчеловодов в радиусе 7 км».

Пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов обращает внимание, что ужесточение правил оповещения аграриями пчеловодов об обработках полей вступят в силу только в сентябре 2024 года, соответственно, начнут действовать только в сезоне-2024/25. «Однако принятые поправки нужны были для того, чтобы мы, пчеловоды, могли двигаться дальше. Новые условия оповещение предполагают, что растениеводы не смогут как раньше ограничиться одним объявлением в газете за сезон. Правда, о каждой обработке своевременно сообщать в печатных СМИ может быть накладно, да и во многих случаях нереально», — говорит он.

Он считает, что принятые поправки помогут участникам рынка создать систему оповещения. «В принципе, такие системы уже есть, но пока их никто не хочет применять, — поясняет Мирабталыбов. — И нововведения в закон могут подтолкнуть бизнес к тому, чтобы система оповещения наконец заработала. В идеале — единая на всю Россию. Но даже если она будет в каждом регионе своя, уже будет неплохо. Как только появится работающая для всех заинтересованных лиц система, будут и своевременные оповещения пчеловодов аграриями».

Пчеловод из Тульской области Александр Евтеев полагает, что ужесточение правил информирования пчеловодов об обработках полей снизит количество отравлений пчел в стране. Однако в этом году пока все остается по-прежнему. «В конце апреля в печатных СМИ в нашем регионе публиковались объявления об обработках полей с 1 мая по сентябрь препаратами 1-го и 2-го классов опасности. И больше никаких деталей», — сетует он.

Безусловно, если пасечники будут узнавать об обработках не позднее, чем за три дня и не ранее, чем за 10 дней, они смогут убрать передвижные ульи с территорий, где будут проводиться опрыскивания, или с близких к ним площадей, считает Евтеев. Стационарные ульи смогут закрыть, чтобы пчелы не вылетали на поля. В этом сезоне, по наблюдениям пасечника, уже появлялись сообщения об отравлениях пчел в некоторых регионах. «Но в нашем районе о таких случаях мне неизвестно», — добавляет он.

У Евтеева передвижная пасека, и он старается не ставить ульи рядом с посевами подсолнечника и рапса, так как их обрабатывают достаточно часто. «Обычно собираем мед с липы и луговых трав. Иногда осуществляем медосбор на гречихе, которую опрыскивают реже, чем подсолнечник и рапс», — рассказал он «».

В 2020 году в некоторых районах Тульской области было очень много случаев отравлений пчел, но сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону, продолжает пчеловод. «Агрономы сельхозпредприятий стали активнее идти на контакт, мы обмениваемся номерами телефонов, они предупреждают, если предполагается обработка, иногда просят убрать пчел, а иногда проводят работы в ночное время безопасными для насекомых препаратами, и с утра после обработки пчелы уже могут снова собирать нектар вблизи обработанных полей», — делится Евтеев. В этом году в районе, где обычно пасечник осуществляет медосбор, погодные условия такие, что пчелы два дня летают, а неделю сидят в ульях. И, возможно, на эти нелетные периоды и приходятся обработки, допускает он.

Правда, одного принятия нового регламента информирования пчеловодов об обработках посевов недостаточно для решения проблемы отравлений пчел, считает Анна Брандорф. «По нашим наблюдениям, в той же Кировской области сельхозпроизводители уже очень неплохо отточили систему уведомления пчеловодов по проведению обработок, но на этом пока все останавливается. Важно, чтобы аграрии не только своевременно сообщали о проведении полевых работ, связанных с опрыскиванием полей, но и соблюдали регламенты работы с СЗР различных классов опасности, в противном случае отравления пчел все равно будут происходить», — поясняет она. Например, в регламенте прописано проводить обработки после захода солнца, а аграрии проводят их, начиная с 17 часов, когда с того же рапса идет выделение нектара, и пчелы его собирают. Если же обработки проводятся в ночное время, когда пчелы уже не летают, то это существенно снижает риск отравлений, подчеркивает она.

Кроме того, важно установление прямого контакта сельхозпроизводителей и пчеловодов, продолжает Брандорф. Например, если у пасечника большое количество пчелосемей, которых он расположил для сбора нектара вблизи полей, у него не всегда есть в наличии техника, чтобы оперативно убрать ульи перед обработкой. «И было бы хорошо, если бы растениеводы, у которых, как правило, есть в наличии техника, помогали в этом пасечникам. Такое взаимодействие однозначно сыграет важную роль в сокращении отравлений пчел», — уверена эксперт.

В России есть система «Добропчел», которая работает и через приложение, и через сайт, в ней могут регистрироваться и растениеводы, и пчеловоды, напоминает Мирабталыбов. И первым достаточно просто указать день обработки полей, показать свой участок на карте, а система сама вовремя оповестит пасечников в радиусе 7 км о предстоящих работах на полях. «В этом случае, с одной стороны, будут нести ответственность аграрии, не уведомившие пчеловодов об обработке. Но и пчеловоды, в свою очередь, должны понимать, что если они не зарегистрировались в системе, где было уведомление об обработках, то они сами будут виноваты в отравлении своих пчелосемей», — рассуждает он.

Регистрацию для участников в системе можно сделать платной, если она будет стоить порядка 500 руб., это все равно обойдется дешевле, чем подача объявлений в газету об обработках, добавляет пчеловод. А полученных от регистрации средств должно быть достаточно для поддержания и корректной работы системы, думает он.

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