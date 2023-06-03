Погода пока благоприятствует сбору меда

В этом году есть вероятность появления раннего весеннего меда Pixabay

Зимовка у пчел в этом году прошла в целом неплохо, однако в некоторых хозяйствах отмечались их ослабление и даже гибель, рассказала «Агроинвестору» заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (город Киров) Анна Брандорф. «Такие случаи отмечались и в Центральной России, и на Северо-Западе, и в Сибири. Как правило, они происходили на пасеках, где разводят пчел завезенных пород, в том числе, карника, — говорит она. — Это обусловлено попаданием падевых веществ в кормовой мед в 2022 году». Падевый мед получают не из нектара, а из сладких клейких выделений, оставляемых насекомыми на растениях, которые собирают пчелы, поясняет эксперт. Многие породы медоносных пчел не приспособлены к зимовке на данном меде.



Так как зима во многих регионах была мягкой, в ряде хозяйств было экономное расходование кормов, делится Брандорф. «В целом, в этом году развитие пчелосемей неплохое во всех регионах. В большинстве областей весна была дружная. По сравнению с прошлым годом развитие пчелиных семей и медосборные условия лучше, с 15 мая идет активное цветение белой акации на Юге, и там уже начался медосбор», — говорит она. Акациевый мед, добавляет эксперт, очень ценный, потребители его любят, в том числе за то, что он не засахаривается в течение двух лет. «И есть шанс, что в этом сезоне акациевого меда будет собрано больше, чем в прошлом», — прогнозирует Брандорф.



Получение пчелиных маток, по ее данным, в этом году началось раньше, чем в прошлом: тогда из-за возвратных холодов их развитие замедлилось, первых маток на Юге отгружали только в середине мая. В этом году ряд хозяйств получили их уже в конце апреля.



В Алтайском крае зимовку участники регионального рынка оценивают от выше среднего до отличной, как и развитие пчелиных семей. Сейчас в регионе есть проблема с обработкой полей пестицидами с нарушением регламентов. Пчеловодам рекомендуют не выпускать пчел до 30 дней, делится глава Союза «Промышленные пчеловоды России» (ППР) Дмитрий Николаев.



«На Алтае многие жалуются на зиму, особенно те, кто попал под химию, перезимовали либо плохо, либо вообще не перезимовали. Основная проблема сейчас — подготовка к новым потравам, и ожидание тропи (клещ-возбудитель тропилелапсоза), — продолжает Николаев. — По перспективам производства меда в регионе пока сложно сказать, но сейчас картина несладкая: холода, холодные сухие ветра, дождей нет абсолютно. Сборов с акации и таежных растений, кажется, не будет. Возможно, ситуация изменится с посевными медоносами».



В числе рисков этого сезона Брндорф тоже называет пчелиного клеща тропилелапса — он появился в нескольких хозяйствах южных регионах. «Мы как можем помогаем пчеловодам бороться с тропилелапсоза, однако необходимо проработать годовой комплекс мер своевременной реакции, чтобы снизить степень заклещеванности, — отмечает она. — Надеемся, что в этом году мы отработаем данный алгоритм. Пчелы, пораженные клещом, обычно не выдерживают зимовки».



В Самарской области перезимовали с полной сохранностью пчелосемей только 18% опрошенных ППР пчеловодов. У 35% пчеловодов отход пчел составил не более 5%, отход 5-10% наблюдался в 13% хозяйств, 10-15% — также у 13%, отход 50% поголовья отметили 6% опрошенных, у 1% пчеловодов региона произошла гибель пчел после зимовки.



Пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов отмечает, что пчелы в регионе перезимовали очень хорошо. «Зачастую наши пасечники покупают пчел на новый сезон в других, более южных регионах, в этом году, напротив, многие продавали излишки», — делится наблюдениями он. Погода, по мнению пчеловода, сейчас благоприятствует медосбору: осенние дожди прошлого года и весенние текущего дают возможность травам цвести дольше.



В Центральной России ситуация тоже благоприятная: если в среднем обычно роение в макрорегионе начинается в середине мая, то в этом году оно началось в начале мая, говорит Анна Брандорф. «В целом пока по всем показателям — начало цветения, развитие пчелосемей — наблюдается опережение по сравнению с традиционными сроками на полторы-две недели. Прогнозы делать сложно, так как многое будет зависеть от погоды, но пока ситуация благоприятная», — добавляет она.



Пчеловод из Тульской области Александр Евтеев рассказывает, что зимовка пчел в его хозяйстве прошла отлично, медосбор в регионе уже начался, в целом погодные условия сейчас ему способствуют. «Цены на средства производства находятся на уровне прошлого года, с поставками всего необходимого проблем нет», — делится пасечник. Он добавляет, что в этом году можно рассчитывать не только на высокие показатели в плане количества меда, но также и на его хорошие вкусовые качества. «Обычно в ульях после медосбора пахнет пергой, а сейчас приятный цветочный запах — такого на моей памяти не было последние пять лет», — поясняет Евтеев.



В этом году почти отсутствует перерыв между цветениями разных растений, когда пчелы обычно не собирают нектар — растения цветут друг за другом, а значит, есть вероятность появления раннего весеннего меда, считает Брандорф.







«Конечно, пчеловоды обеспокоены предстоящими обработками посевов, — продолжает она. — Пока случаев отравления пчел нет, но нельзя исключать, что они могут начать появляться». С другой стороны, во многих регионах по итогам прошлого сезона медосбора проводилось много мероприятий по профилактике отравлений медоносных пчел, знает эксперт. Такая работа дает свои плоды: аграрии начинают более ответственно подходить к обработкам полей, активнее идут на диалог с пчеловодами. «В то же время, по сей день длятся судебные тяжбы по случаям отравления пчел растениеводами в прошлом году. Мы помогаем пчеловодам правильно составлять документы, чтобы иметь возможность получить компенсацию», — говорит Брандорф.



В Волгоградской области отсутствие взаимодействия между пчеловодами и растениеводами все еще остается проблемой. «Сельхозпроизводители своевременно не предупреждают пчеловодов об обработке полей, — рассказывает Мирабталыбов. — Мы просили, чтобы они это делали не ранее, чем за пять дней и не позднее, чем за три до обработок, но они до сих пор дают в газеты объявления в мае о том, что опрыскивания посевов будут проводиться с мая по сентябрь включительно».



Для того, чтобы ситуация изменилась, нужно закрепить в законе порядок оповещения пчеловодов об обработках полей, предлагает он. «Пока растениеводы нарушают только правила, но не закон, — поясняет Мирабталыбов. — Мы написали в Минсельхоз обращение о внесении поправок в закон "О пчеловодстве", но пока наши предложения не рассмотрены». Сейчас пчеловоды могут только обратиться в Россельхознадзор, он выносит аграриям предупреждение, однако ситуация повторяется из года в год.



Еще одна проблема, с которой в этом году столкнутся производители меда — маркировка, продолжает Мирабталыбов: с 1 сентября необходимо будет маркировать различными способами всех животных. «Сейчас хотят маркировать каждый улей, но мы предлагаем ограничиться QR-кодом на паспорт пасеки, — говорит он. — Уверены, этого будет достаточно для получения полной информации о пасеке».



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