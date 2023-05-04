Импорт средств защиты растений могут квотировать

Имеющиеся в стране мощности позволяют обеспечивать российский рынок всеми необходимыми СЗР Kuhn

Минпромторг оценивает перспективы и параметры возможного введения квот на импорт средств защиты растений, пишет «Российская газета». Какие это могут быть ограничения и когда планируется принять решение, в министерстве не уточнили. Совет Федерации ранее по итогам правительственного часа с вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым рекомендовал правительству ввести квоты на ввоз пестицидов, чтобы в ближайшие три года обеспечить загрузку производственных мощностей отечественных производителей и полностью заместить импорт.



Ранее с таким предложением к правительству обращался Российский союз производителей химических средств защиты растений. Исполнительный директор союза Владимир Алгинин сказал изданию, что речь идет не о запрете поставок импортных агрохимикатов, а только о количественном ограничении ввоза готовых препаратов. При этом иностранные компании могут локализовать свое производство в России, что позволит защитить рынок от рисков неожиданного ухода западных игроков. Весной прошлого года из России ушли компании Corteva и FMC, занимавшие 3-4% рынка, напоминает Алгинин. Заместить выпавшие объемы было несложно, однако в случае отказа от поставок со стороны более крупных производителей, быстро компенсировать объемы не получится.



Гендиректор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов уточнил «Агроинвестору», что объем российского рынка химических средств защиты растений в прошлом году составил 216 тыс. т в действующем веществе, доля зарубежных поставок — 45-46%. По его словам, инициатива Российского союза производителей химических средств защиты растений по квотированию импорта была воспринята Минпромторгом с пониманием.



«Потребность российского рынка в СЗР в ближайшие десять лет оценивается в объеме до 300 тыс. т, тогда как суммарная мощность отечественных предприятий по их производству превышает 350 тыс. т, — рассказал Каракотов. — Сейчас готовится предложение по эквивалентной замене всех иностранных препаратов на отечественные аналоги, выпуск которых увеличивается. Если в прошлом году доля российских СЗР на рынке составила 55%, то еще 15 лет назад была на уровне 30%. Мы растем быстро и эффективно, расширяем ассортимент: в портфелях отечественных компаний по 100-150 зарегистрированных СЗР, и имеющиеся мощности позволяют обеспечивать российский рынок всеми необходимыми агрохимическими препаратами».



Что касается сроков замещения импортных СЗР, то, по оценке Каракотова, это можно сделать быстрее, чем за три года. «Нам будет достаточно знать, что решение об ограничении импорта принято на уровне правительства, чтобы нарастить закупки сырья и запланировать увеличение объемов выпуска в 2024—2025 годы», — сказал он.



В отличие от семян, локализовать производство СЗР проще: у российских производителей уже есть отработанные технологии, необходимые мощности, контрактные схемы для ввоза необходимых компонентов, причем действующие вещества поставляются из Индии, Китая, Пакистана, рассказал Алгинин «Российской газете.



В перспективе также будет стоять вопрос замещения импортных действующих веществ, добавил Каракотов. «Щелково Агрохим» реализует проект строительства завода по их производству, компания планирует выпускать семь действующих веществ гербицидной группы: римсульфурон, никосульфурон, бентазон, имазамокс, трифлусульфурон-метил, трибенурон-метил, флорасурам в объемах, достаточных не только для собственного потребления, но и для других отечественных производителей СЗР.



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