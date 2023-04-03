В Подмосковье открылся тепличный комплекс по производству семенного картофеля

На территории инновационного центра расположены пять теплиц, которые ежегодно будут производить до 1 млн мини-клубней ГК «ДокаДжин»

В Дмитровском округе Подмосковья открылся тепличный комплекс мощностью 400 тыс. мини клубней картофеля в год, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Там отметили, что комплекс оснащен оборудованием собственной разработки, аналогов которому в России нет. Инвестором выступает российский инновационный центр ГК «ДокаДжин».



На территории инновационного центра расположены пять теплиц, которые ежегодно будут производить до 1 млн мини-клубней. В теплице уже начали высадку картофеля, рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводят в сообщении.



Тепличный комплекс будет работать круглый год. На территории центра организовано производство полного цикла: селекционно-генетический центр разрабатывает новые сорта картофеля, в теплицах выращивают семенной картофель всех классов. Специалисты проводят диагностику патогенов сельхозкультур и ведут разработки в области фитопатологии и биомолекулярных средств защиты растений нового поколения.



Доктриной продовольственной безопасности установлен требуемый уровень самообеспеченности России по картофелю — 95%, по семенному материалу — 75% сортами отечественной селекции. Мощность комплекса очень значительна, сказал «Агроинвестору» заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» ГК SRG Илья Телятников. Учитывая, что в 2021 году, по данным ФТС, было импортировано 17,4 тыс. т семенного картофеля, при успешной реализации проекта объем импортного семенного материала может быть сокращен до минимальных значений, считает он.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что инвестиции в этот проект оценить сложно. По ее мнению, это будут теплицы упрощенного варианта, строить которые примерно раза в три раза дешевле, чем обычные, которые стоят порядка 3 млн евро за гектар. «Значительная часть картофеля, которая импортируется в Россию, представляет собой как раз семенной. Поэтому этот проект очень актуален для России, особенного для центрального региона», — говорит эксперт.



В конце марта президент Союза производителей картофеля и овощей Сергей Лупехин отмечал, что в госреестре селекционных достижений около 500 сортов картофеля, из них более половины — отечественные, но самыми популярными являются всего 20 сортов, и все они — иностранной селекции. «Правительство России очень сильно обеспокоено обеспеченностью производителей семенным материалом. С это целью было принято решение к 2030 году довести самообеспеченность семенным материалам по некоторым культурам до 75%, а по картофелю — до 50%», — рассказывал Лупехин.



Для развития отечественной селекции в 2018 году была принята соответствующая федеральная программа, она продлена до 2030 года. Благодаря ей было зарегистрировано почти 40 сортов картофеля. «Если прогнозировать, что каждый год будут подавать на регистрацию по 20-30 новых отечественных сортов, то к 2030 году можно получить более 200-250 сортов, то есть выбор будет огромный», — отмечал глава союза. По его мнению, довести уровень использование отечественной селекции до 50% — достаточно сложная задача, чтобы добиться этого показателя, в том числе нужно иметь собственные сорта картофеля для переработки, которых пока нет.



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