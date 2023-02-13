В 2023 году «Щелково Агрохим» увеличит производство на 30%

В 2022 году аграрии сократили использование гербицидов «Щелково Агрохим»

Российский производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян «Щелково Агрохим» в 2023 году планирует увеличить объемы производства на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Салис Каракотов. Он уточнил «Агроинвестору», что в прошлом году выпуск средств защиты растений (СЗР) в физическом объеме вырос на 12%, в денежном — более чем на 50%.



В целом объем реализации товаров компании на российском рынке составил 34 млрд руб., на мировой рынке — 6 млрд руб. «Несмотря на панические настроения на рынке относительно нехватки некоторых препаратов, дефицита не наблюдается. Уход западных игроков не повлиял на отрасль», — считает Каракотов. Он также отметил, что в прошлом году компания увеличила выпуск всех СЗР кроме глифосата.



В 2022 году «Щелково Агрохим» реализовала семян на 2,25 млрд руб. В этом году продажи планируется увеличить на 30% до более 3 млрд руб. «Речь идет о семенах озимой и яровой пшеницы, сои, подсолнечника, гороха, гречихи. В 2023 году перечень производимых нами семян существенно расширится», — добавил Каракотов.



В июне 2022 года в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и Салис Каракотов подписали соглашение о строительстве в Московской области завода по производству действующих веществ для гербицидов и пестицидов. Пресс-служба правительства региона отмечала, что предприятие будет запущено к 2024 году. Каракотов сказал «Агроинвестору», что реализация проекта идет согласно плану. По его словам, сейчас завод находится в стадии проектирования. Строительство планируется начать в 2024 году, в течение года оно должно завершиться. На первом этапе предприятие будет выпускать шесть действующих веществ.



Выступая на международной конференции «Где маржа -2023», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, Каракотов рассказывал, что объем потребления СЗР в России в прошлом году составил 216,3 тыс. т, из которых 118,3 тыс. т — отечественного производства. Использование импортных СЗР снизилось на 11,9 тыс. т, российских — выросло на 3 тыс. т. Каракотов отметил, что большая часть импорта идет из ЕС и Китая.



По словам гендиректора «Щелково Агрохим», в 2022 году произошло изменение потребления СЗР по группам. В частности, использование гербицидов сократилось с 74,4 тыс. т до 69,6 тыс. т. «В основном это связано с уменьшением потребления глифосата из-за его значительного удорожания. Я считаю, что в 2023 году закупки этого товара снова вырастут, так как цены на глифосат снизятся», — добавил он.



«Щелково Агрохим» образована в 1998 году на базе химического завода «Щелковское предприятие Агрохим» и щелковского филиала ВНИИХСЗР в Московской области. Начав с выпуска нескольких препаратов общим объемом 1 тыс. л, сейчас компания стала лидером по производству химических средств защиты растений в России, ее доля отечественного рынка превышает 20%. Производство химических средств защиты растений — основное направление деятельности предприятия. Суммарные производственные мощности составляют 90 млн л в год.



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