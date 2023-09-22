Минпромторг повторно рассмотрит вопрос квотирования импорта СЗР

Ограничения на поставки могут начать действовать с начала 2024 года Kuhn

Минпромторг готовится рассмотреть вопрос о введении квот на импорт средств защиты растений (СЗР), пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление министерства. Параметры квоты уже утверждены, будет разрешено ввезти 15 тыс. т основных групп пестицидов. Однако дата введения квоты все еще обсуждается. Ранее речь шла о промежутке с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024-го, но сейчас сроки сдвигаются на 1 января-30 июня 2024 года.



Замдиректора Российского союза производителей химических средств защиты растений Виктор Григорьев сказал изданию, что 15 тыс. т на полгода — это вдвое меньше, чем ввозилось без квот. При этом он уверен, что отечественные производители готовы полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Квоты помогут загрузить пустующие мощности, стимулировать открытие новых производств и увеличить экспорт российских средств защиты растений.



Однако председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что мотивы квотирования импорта СЗР неясны. В беседе с «Российской газетой» он отметил, что почти все действующие вещества производятся за рубежом, а российские производители просто смешивают их и продают как отечественный продукт. По его мнению, ограничение конкуренции способствует только росту прибыли российских производителей, которые вкладывают ее в непрофильные активы, а не в реальное импортозамещение. Это может привести к росту себестоимости производства для сельхозпроизводителей, считает он.



Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов сказал «Агроинвестору», что введение квот положительно повлияет на рынок. «Станет меньше дорогих препаратов, отечественные препараты перестанут зависеть от импортных высоких цен. С 2010 года мы нарастили свои производственные мощности почти до 400 тыс. т, при этом потребление составляет 220-225 тыс. т», — привел данные он. По его мнению, в середине 2024 года будет введена дополнительная квота на 15 тыс. т.



Кроме того, ассортимент российских производителей очень широкий, продолжает Каракотов. Он напомнил, что среди российских товаров можно найти почти любой препарат, в котором нуждаются российские компании. «С другой стороны, иностранцам никто не мешает расширить свои производственные мощности внутри России для участия во внутреннем производстве. Иначе получается, что при ввозе они платят в четыре-пять раз меньше налогов, чем наши производители», — подчеркнул Каракотов.



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