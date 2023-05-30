С октября в России может быть введена квота на импорт пестицидов

Pixabay В 2022 году потребление СЗР в России составило около 230 тысяч тонн

Минсельхоз предложил установить квоту на импорт пестицидов в Россию. В конце апреля министерство направило письмо в Минпромторг с этим предложением для рассмотрения на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, пишет РБК со ссылкой на копию письма.



Согласно документу, квота составит 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. Предлагается устанавливать отдельные объемы для основных групп пестицидов, таких как гербициды, фунгициды и инсектициды. Доступ к квоте получат предприниматели, работающие на постоянной основе с проверенными иностранными производителями и не занимающиеся импортом контрафакта. Размер квоты рассчитывался на основе объемов производства и потребления пестицидов в России за последние три года. Президент Владимир Путин ранее поддержал эту идею, но отметил необходимость проработки вопроса в Минсельхозе и других профильных ведомствах.



В 2022 году потребление пестицидов в России составило около 230 тыс. т. Из них большую часть — 118,8 тыс. — обеспечивала продукция отечественных производителей, говорится в письме Минсельхоза, на которое ссылает РБК. На пестициды, ввезенные из-за рубежа, приходилось около трети — 71,2 тыс. т, или 30,9% объема. Еще около 40 тыс. т — продукция, выпущенная иностранными производителями на мощностях отечественных компаний по схеме толлинга.



Минсельхоз объясняет необходимость введения квот на ввоз пестицидов тем, что это позволит обеспечить загрузку отечественных заводов и послужит толчком к созданию новых производств пестицидов в России. Мера также позволит повысить загрузку мощностей отечественных производителей с 46% в 2022 году до 77% в 2025-м и обеспечить стабильную загрузку на уровне 90% до 2026 года. В случае внеплановой смены ситуации на рынке или возникновения экстренных задач, связанных с ростом объема использования пестицидов, необходимо рассчитывать на отечественных поставщиков.



Также квота значительно увеличит поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Российские производители пестицидов являются крупными налогоплательщиками, за 2022 год они обеспечили поступление в бюджеты разных уровней около 45 млрд руб. Кроме того, Минсельхоз ожидает, что введение квот обеспечит общее снижение угрозы безопасности для России, снизит зависимость от иностранных поставок и обеспечит защиту всех агрокультур, выращиваемых в стране.



На первый взгляд, мера, предложенная Минсельхозом, видится как довольно жесткая. Ее реализация может привести к серьезной реструктуризации российского рынка пестицидов, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Свое мнение он объяснил объемом квоты в 15 тыс. т до конца апреля. По словам эксперта, обычно за указанный период российские компании импортируют около 40 тыс. т. готовых препаратов.



Минсельхоз считает, что эта мера позволит снизить стоимость пестицидов, однако, как считает Рылько, эффект может быть более сложным и постадийным. «В краткосрочной перспективе одним из последствий реализации этой идеи может стать вымывание с рынка продуктов в самом низком ценовом сегменте и повышение цен на самые дорогие “иномарки”, производимые компаниями R&D. В результате есть вероятность общего повышения стоимости пестицидов», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Возможно, со временем цена начнет постепенно снижаться. Это произойдет при переходе к новому этапу локализации, на котором вырастет конкуренция между компаниями, которые будут ей заниматься, считает Рылько. «Но первоначальным эффектом ввода квоты, скорее всего, станет рост цен на пестициды на внутреннем рынке», — сказал он. Возможно, частично эффект от ввода квот может быть снижен за счет сдвига импорта на период до введения квоты, но сделать это будет достаточно проблематично.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что квота должна быть очень жестко увязана с номенклатурой производства на российских предприятиях. «Потому что если мы чего-то не производим, это ограничивать нельзя. Решение, которое ухудшит технологию, будет ошибочным. Если все будет взаимосвязано, то мера окажет положительное влияние на отрасль, создавая дополнительный рынок для российских производителей», — сказал он «Агроинвестору». Хотелось бы, чтобы цены после введения квоты, были как минимум не выше уровня, сформированного при свободном импорте, считает Корбут. Иначе выйдет, что импортозамещение проводится за счет ухудшения условий доступа к ресурсам. Объем предлагаемой квоты он оценил как «достаточный».



В Минпромторге сказали РБК, что проработают эту инициативу с заинтересованными ведомствами, поскольку она может дать «качественный толчок развитию отечественной отрасли химических средств защиты растений». Российские заводы пестицидов имеют потенциальную мощность 380 тыс. т при объеме потребления в стране на уровне 220 тыс. т, а многие иностранные и многонациональные предприятия уже перенесли производство на территорию России, сказано в письме Минсельхоза.



В начале мая Минпромторг начал оценивать перспективы и параметры возможного введения квот на импорт средств защиты растений. Совет Федерации ранее по итогам правительственного часа с вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым рекомендовал правительству ввести квоты на ввоз пестицидов, чтобы в ближайшие три года обеспечить загрузку производственных мощностей отечественных производителей и полностью заместить импорт. С таким же предложением к правительству обращался Российский союз производителей химических средств защиты растений.



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