Аграрии столкнулись с проблемой нехватки мощностей для хранения картофеля

В этом году сбор картофеля в товарном секторе ожидается на рекордном уровне — 8 млн тонн Pixabay

Картофельный союз обратился в Минсельхоз с просьбой оказать поддержку для создания дополнительных мощностей по хранению урожая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо отраслевого объединения. По прогнозам, в этом году сбор картофеля в товарном секторе будет на рекордном уровне — 8 млн т (плюс 800 тыс. т к прошлому году), из-за чего не будет хватать мощностей для хранения 300-400 тыс. т. Для освобождения уже заполненных хранилищ аграриям до окончания уборки необходимо реализовать до 1,5 млн т картофеля, что, как отмечает Картофельный союз, вынуждает хозяйства «избавляться от излишков по более низким ценам». Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова уточнила изданию, что урожай в подсобных хозяйствах может составить еще 12 млн т.



В Минсельхозе изданию напомнили, что уже действуют различные меры господдержки и планируется дальнейшая реализация инвестпроектов по строительству и модернизации хранилищ для картофеля и овощей. Ссылаясь на данные регионов, в министерстве подчеркнули, что мощностей с учетом прогнозируемого производства овощей открытого грунта достаточно. На 1 июля 2023 года их действующая емкость позволяла единовременно хранить 8,8 млн т овощей и картофеля, что на 10,8 тыс. т больше, чем в январе этого года, говорят в министерстве, к декабрю 2025-го общая мощность должна достичь 9,3 млн т, к 2026 году планируется ввести мощности еще на 521,2 тыс. т.



Решетникова объясняет, что Минсельхоз оперирует данными не только крупных компаний, но и личных подсобных хозяйств, мощности которых позволяют хранить картофель не более двух месяцев. По ее словам, в хранилищах агрохолдингов подземного типа овощи сохраняются до Нового года, для более длительного складирования в новых мощностях ангарного типа необходимы холодильные установки или регуляторы газовой среды — это дорогое оборудование, которым оснащена примерно половина имеющихся объектов. Но комплектующие для их производства импортируются, что при текущем курсе валюты обходится дорого. По словам коммерческого директора «Интерагро» (поставщик оборудования для пищевой промышленности) Романа Нуриева, поставки из ЕС за последнее время подорожали в среднем на 20%, а некоторые — на 50% или вовсе стали недоступны.



Президент ГК «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов говорит, что нехватка мощностей для хранения картофеля и овощей — всегда актуальная для России проблема, но расширение господдержки, даже если оно произойдет сейчас, не решит нынешние сложности, вызванные в том числе высоким урожаем. «Как мы выходим из этой ситуации: в начале августа провели так называемые контрольные копки. По их результатам был составлен прогноз урожая на этот год, мы его сопоставили с объемами хранения и реализации. Пытаемся найти баланс. Если избытки образуются, то смотрим, как эти “излишки” можно быстро реализовать <...>. В моем понимании, низкая цена на сегодняшний день объясняется достаточно хорошим урожаем», — прокомментировал «Агроинвестору» Филиппов.



По его словам, сейчас цены на картофель очень низкие: один килограмм эконом-картофеля (немытый, фасованный в сетку по 25 кг) «Дмитровские овощи» продают в оптовом звене за 12 руб. (в этот период в прошлом году цена составляла 15-16 руб./кг). Причем у производителей из других регионов, поставляющих свою продукцию в Московский регион, цены могут быть еще ниже — 8-10 руб./кг. Такие низкие цены особенно сильно бьют по картофелеводам из-за роста затрат на дизельное топливо: в апреле литр стоил 44 руб., в начале сентября — 64 руб., на прошлой неделе — 85 руб. По словам Филиппова, затраты на производство и стоимость продукции сейчас несоизмеримы. Кроме того, он не ждет высоких цен на картофель и после уборки урожая: объемы хорошие, а погодные условия способствуют проведению полевых работ.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

