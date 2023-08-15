Общий объем инвестиций в проект составит 17,5 млрд рублей Lamb Weston Holding

«Мираторг» и сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» объявили о дополнительных инвестициях в совместное предприятие по переработке картофеля в Орловской области. Объем вложений составит 5,7 млрд руб., что позволит увеличить производство готовой продукции на 20% и повысить мощность предприятия до 120 тыс. т в год, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Общий объем инвестиций в проект составит 17,5 млрд руб. Запуск предприятия намечен на второй квартал 2025 года.



Предприятие будет выпускать картофель фри, дольки и оладьи, а также поставлять картофель для производства чипсов и снеков, замороженных полуфабрикатов, детского питания, хлебопекарной отрасли и кулинарии. К комплексу по производству картофеля фри будет добавлен цех, специализирующийся на производстве картофельных хлопьев. Соглашение об изменении параметров проекта было подписано на площадке будущего завода в особой экономической зоне «Орел», где началась реализация проекта.



Для обеспечения предприятия сырьем в 2023 году «Мираторг» также приступил к созданию семенного фонда картофеля на территории Калининградской и Брянской областей. Сейчас заканчиваются подготовительные мероприятия к началу строительства микроклональной лаборатории, идет возведение теплиц для производства мини-клубней, определены участки для посадки семян высоких репродукций. Компания планирует инвестировать в семенной проект около 1 млрд руб. Также сформированы земельные массивы для выращивания картофеля и строительства хранилищ. Производство будет межрегиональным и предполагает инвестиции порядка 8 млрд руб. в закупку парка техники и строительство производственно-складских комплексов.



О том, что «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка» планируют построить завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек, «Агроинвестор» писал в декабре прошлого года. Тогда мощность проекта оценивалась на уровне 90 тыс. т готовой продукции в год. В июне в ходе Петербургского международного экономического форума компании подписали соглашение о сотрудничестве, к тому времени плановая мощность предприятия была увеличена до 100 тыс. т продукции в год.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «Агроинвестору», что в России на переработку идет около 1,5-2 млн т картофеля, в то время как в Европе перерабатывается каждый второй клубень, а, например, в Бельгии — 95%. «И нам к этому нужно стремиться», — считает Красильников. Кроме того, развитие переработки помогает сельхозпроизводителям иметь достаточно стабильные каналы сбыта.



В прошлом году сложности с поставками картофеля фри в сеть «Вкусно — и точка» начались после возобновления работы под новым брендом. Компания объявляла, что картошка фри временно будет исключена из меню некоторых ресторанов. В сентябре 2022-го гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью «Россия 24» рассказывал, что сеть рассматривает варианты покупки или создания своего предприятия по производству картофеля фри. По словам Пароева, потребность в картофеле фри в целом в стране составляет 220-250 тыс. т, в том числе «Вкусно — и точка» необходимо около 75 тыс. т картофеля фри в год.



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