Плановая мощность завода составит не менее 90 тысяч тонн продукции в год М Стулов

В 2023 году «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка» (преемник McDonald’s в России) планируют начать строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек мощностью не менее 90 тыс. т в год для поставок в рестораны «Вкусно — и точка». Как сообщает «Мираторг», многомиллиардный проект будет включать несколько этапов, среди которых создание собственного семенного фонда, увеличение посевов специально отобранных сортов картофеля, а также строительство овощехранилищ. Проект будет реализован в одном из регионов центральной России. Запуск предприятия намечен на 2024 год.



Проект нацелен на производство конечной продукции для российских потребителей, но он даст и мультипликационный эффект для развития отрасли картофельного семеноводства в стране, отмечается в сообщении «Мираторга». Производственный цикл будет учитывать всю специфику сбора, обработки и хранения картофеля, чтобы соответствовать высочайшим требованиям по качеству сети «Вкусно — и точка». Производство будет полностью автоматизировано.



«В наших предприятиях картофель фри — один из самых любимых продуктов гостей, — отметил владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор, слова которого приводит пресс-служба «Мираторга». — Мы понимаем, насколько им важно, чтобы его вкус и качество оставались на высоте. Столкнувшись в этом году с логистическими сложностями в поставках замороженного продукта, мы решили, что в долгосрочной перспективе для нас выгоднее обеспечивать бесперебойные поставки картофеля самостоятельно».



В сентябре гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью «Россия 24» рассказывал, что сеть рассматривает варианты покупки или создания своего предприятия по производству картофеля фри. По словам Пароева, потребность в картофеле фри в целом в стране составляет 220-250 тыс. т, в том числе «Вкусно — и точка» необходимо около 75 тыс. т картофеля фри в год.



Под бизнес-модель McDonald’s был построен завод в Липецкой области мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год. Изначально это было совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежало 75%) и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (совместное предприятие американской Lamb Weston Holdings и голландской Meijer Frozen Foods). С 13 сентября 2022 года нидерландская LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.) перестала быть совладельцем своего российского юрлица ООО «ЛВМ Рус», 74,9% долей компании перешли к самому липецкому юрлицу. Пароев говорил, что после смены владельца предприятие повысило цены на продукцию. «Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза», — комментировал он каналу «Россия 24».



В начале июля сеть «Вкусно — и точка» сообщала, что в некоторых ресторанах из меню временно пропадет картошка фри. Это объяснялось плохим урожаем картофеля подходящих сортов в прошлом году. Минсельхоз отмечал, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Позже Пароев сказал, что крупнейшие иностранные производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.



Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин рассказывал «Агроинвестору», что производство картофеля фри в России развито недостаточно, из-за этого сеть «Вкусно — и точка» ранее столкнулась с нехваткой продукции. Пока рестораны сети не работали, «ЛВМ Рус» переориентировал свои поставки картофеля фри на других потребителей, и заместить эти объемы можно было только за счет импорта, пояснял он.



Лупехин также обращал внимание, что в России нет семенной базы для выращивания картофеля для переработки на фри, поэтому используется иностранная селекция. На прошлой неделе «Мираторг» сообщал, что намерен создать в поселке Поваровка Калининградской области предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий, вложив в проект более 170 млн руб. Для этого компания приобрела земельный участок площадью 250 га. В 2025 году агрохолдинг рассчитывает выйти на производство около 1,17 тыс. т посадочного материала.



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