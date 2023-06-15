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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят комплекс по переработке картофеля

Инвестиции в проект достигнут почти 12 млрд рублей

| Агроинвестор |

Завод будет производить до 100 тысяч тонн картофеля фри, картофельных долек и оладий хашбраун
Завод будет производить до 100 тысяч тонн картофеля фри, картофельных долек и оладий хашбраун

«», сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» и Орловская область в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса по глубокой переработке картофеля и производству картофеля фри и картофельных оладий хашбраун. Инвестиции в проект в течение двух лет составят до 11,8 млрд руб., говорится в сообщении агрохолдинга.

Совместное предприятие «» и сети «Вкусно — и точка» создается в Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орел». Ежегодно завод будет производить до 100 тыс. т готовой продукции для поставок в заведения «Вкусно — и точка», а также в другие сегменты HoReCa. Промышленная линия позволит выпускать несколько видов готовой продукции: картофель фри, картофельные дольки, картофельный брусок, хашбраун и др.

В качестве сырья будут использовать картофель специально отобранных сортов, выращенный «Мираторгом». Ежегодные потребности завода в сырье оцениваются в 250 тыс. т. Запуск совместного предприятия намечен на второй квартал 2025 года. «» также вложит более 1 млрд руб. в создание семенного фонда картофеля. Селекционный проект будет реализован на территории Калининградской, Брянской и Тульской областей. Картофель для переработки будет возделываться на площади более 5 тыс. га с учетом программы семеноводства, выращивание будет полностью на стороне «», уточнила «» пресс-служба агрохолдинга.

О том, что «» и сеть «Вкусно — и точка» планируют построить завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек, «» писал в декабре прошлого года. Тогда мощность проекта оценивалась на уровне 90 тыс. т готовой продукции в год, однако его стоимость и регион реализации не были определены.

В сентябре 2022-го гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью «Россия 24» рассказывал, что сеть рассматривает варианты покупки или создания своего предприятия по производству картофеля фри. По словам Пароева, потребность в картофеле фри в целом в стране составляет 220-250 тыс. т, в том числе «Вкусно — и точка» необходимо около 75 тыс. т картофеля фри в год. В прошлом году сеть столкнулась с нехваткой картофеля фри, из-за чего он временно пропадал из меню в некоторых ресторанах. В 2022 году производство картофеля фри в России выросло на 16,5% до 124,5 тыс. т, при этом импорт из ЕС сократился на 29,4% до 24,3 тыс. т, ранее оценивал .

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