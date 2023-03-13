Совладельцы «Мартина» вложат 1,46 млрд рублей в производство картофеля фри

Срок окупаемости проекта оценивается в шесть лет flickr.com

Воронежская компания «Домфри» (учреждена структурами совладельцев компании «Мартин») планирует вложить в производство замороженного картофеля фри, долек и картофельных котлет 1,46 млрд руб. собственных средств. Целью проекта называется «импортозамещение и насыщение потребительского рынка продуктами отечественной торговой марки». Первую продукцию должны отгрузить в 2025 году, выйти на проектную мощность — в 2028-м, пишет «Коммерсантъ». Для строительства предприятия власти предлагают компании 5 га в ОЭЗ «Центр», рассказал изданию руководитель областного департамента экономразвития Данила Кустов.



В «Домфри» считают, что смогут занять 15% российского рынка картофеля фри. Предпосылками для реализации проекта инвесторы называют рост потребительского рынка в полтора раза с 2020 года, а также увеличение импорта замороженного картофеля из стран СНГ при одновременном сокращении поставок из Нидерландов, Польши, Германии и Франции. На спрос влияет и развитие сетей ресторанов быстрого питания. Среди потребителей называются крупнейшие рестораны и кафе Воронежа, а также федеральные торговые сети. Основным рынком сбыта должны стать регионы Центрального федерального округа, но не исключен и выход на рынки СНГ и арабских стран. Срок окупаемости проекта «Домфри» оценивает в шесть лет.



О планах реализации проекта стало известно в сентябре 2022 года, когда структуры «Мартина» учредили ООО «Домфри» с основным видом деятельности «переработка и консервирование картофеля».​ В Воронежской области у инвесторов «Мартина» уже действует комплекс по производству грибов «Воронежский шампиньон», который также управляет аналогичным комплексом в Краснодарском крае.



Проект «Домфри» интересен для сектора переработки картофеля, так как любое такое производство вносит вклад в снижение рисков товарного перепроизводства картофеля, что наблюдается, например, в сезоне-2022/23: сбор составил 7,2 млн т, хотя годом ранее урожай был на уровне 6,6 млн т, говорит Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «На этом фоне наблюдается некоторый переизбыток продукции, что подтверждается достаточно низкой ценой реализации у сельхозпроизводителей», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.



По его словам, сейчас в России на переработку идет около 1,5-2 млн т картофеля, в то время как в Европе перерабатывается каждый второй клубень, а, например, в Бельгии — 95%. «И нам к этому нужно стремиться», — считает Красильников. Кроме того, развитие переработки помогает сельхозпроизводителям иметь достаточно стабильные каналы сбыта.



«В последнее время был анонсирован ряд проектов, в том числе по производству картофеля фри. В частности, такие планы озвучила компания “Мираторг”. Также другие, уже действующие переработчики, наращивают объемы. Например, “Ви Фрай” (ранее “Лвм Рус” - “Лэм Уэстон Белая дача”) планирует в 2024 году запустить вторую линию, таким образом промышленные мощности завода в пересчете на сырье составят порядка 450 тыс. т в год. Для рынка это достаточно хорошее подспорье», — говорит Красильников. Также, по его словам, заявлены проекты по производству картофельного крахмала, чипсов.



Но рост мощностей переработки не говорит о том, что проект «Домфри» будет неконкурентоспособен, обращает внимание Красильников. Наоборот, потребитель будет привыкать к использованию переработанного картофеля. «Мы думаем, что у них будет спрос и на внутреннем рынке, и есть перспективы для поставки картофеля фри за пределы России», — добавляет Красильников.

