«Мартин» может начать производство картофеля фри под Воронежем

Крупнейшие игроки мирового рынка картофеля фри отказались поставлять в Россию свой товар Pixabay

Крупный поставщик снеков «Мартин» планирует запустить производство картофеля фри в Воронежской области на фоне ухода с российского рынка большинства профильных компаний, пишет «Коммерсантъ». По данным ЕГРЮЛ, структуры владельцев «Мартина» 21 сентября учредили в Воронежской области ООО «Домфри». Основной вид деятельности новой компании — переработка и консервирование картофеля.



Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова считает, что на фоне сложностей с поставками потенциал у новых проектов в этой области есть. Кроме того, есть спрос со стороны разных компаний и предприятий на российский картофель фри. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отметил, что у российского картофеля фри будет и экспортный потенциал. Например, западные предприятия используют воду для промывки картофеля несколько раз, отчего может появиться неприятный запах. На российских же предприятиях такой проблемы почти нет. Правда, источник издания на рынке сказал, что у инвестора могут появиться сложности с приобретением оборудования для производства картофеля фри.



На прошлой неделе в ходе конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России — 2022/23» председатель Картофельного союза Сергей Лупехин рассказал, что производство картофеля фри в России развито недостаточно. Из-за этого преемник McDonald’s — сеть «Вкусно — и точка» ранее столкнулась с нехваткой продукции. Пока рестораны сети не работали, основной поставщик — «ЛВМ Рус» - переориентировал свои поставки картофеля фри на других потребителей. Заместить эти объемы, по словам Лупехина, можно было только за счет импорта.



Однако с поставками из-за рубежа тоже есть сложности — крупнейшие игроки мирового рынка картофеля фри отказались поставлять в Россию свой товар, напомнил глава союза. Более мелкие европейские производители картофеля фри поступили аналогично на фоне высокого спроса на товар в самой Европе. «В результате мы обратили внимание на рынок Турции, которая из-за этого резко взвинтила цены на картофель фри. Но качество и количество этого товара там недостаточное для обеспечения потребностей российского рынка», — рассказывал Лупехин. Есть и другие страны, где можно закупать картофель фри — это, например, Марокко, Египет и Пакистан. Сейчас идет проработка импортных контрактов с этими странами.



Лупехин также обратил внимание, что в России нет семенной базы для выращивания картофеля для переработки на фри, поэтому будет использоваться иностранная селекция. «С другой стороны, набирают силы лаборатории, развивается активно семеноводство, поэтому мы рассчитываем, что в России участникам рынка потребуется порядка трех лет, чтобы набрать силы и полностью заместить иностранный семенной материал картофеля для переработки», — добавил он.



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