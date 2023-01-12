Крупнейший производитель картофеля фри сменил владельцев

Планы по запуску дополнительных линий в Липецкой области переносятся с на 2024-й год Pixabay

Процесс перехода к российским собственникам активов нидерландской компании Lamb-Weston/Meijer («ЛВМ Рус») — завода по производству картофеля фри в ОЭЗ «Липецк» и профильного хозяйства «ЛВМ фарминг» в Тамбовской области — завершен в начале 2023 года, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Новыми бенефициарами стали топ-менеджеры группы «Белая дача», которая изначально была сооснователем проектов. Обе компании были переименованы, завод провел ребрендинг и теперь носит название We Fry (ООО «Ви Фрай»).



Совладельцами «Ви Фрай» выступают руководящая предприятием с 2014 года Ирина Ван дер Берг с долей 6,25%, а также экс-гендиректор «Белой дачи» Владимир Цыганов с долей 18,85%, ранее он владел 25,1%. Доля вышедшей из проекта в сентябре 2022 года нидерландской LWM CIS B.V. (74,9%) остается на балансе ООО «Ви Фрай» и контролируется его менеджментом.



По данным Rusprofile , чистая прибыль «Ви Фрай» в 2021 году составила 1,5 млрд руб. при выручке в 8,2 млрд руб. Мощность предприятия составляет до 100 тыс. т продукции в год, оно считается крупнейшим производителем картофеля фри в России. Основными покупателями являются крупнейшие сети быстрого питания, включая McDonald’s (с 2022 года «Вкусно — и точка») и Burger King. Источник «Коммерсанта» в Черноземье отметил, что предприятие работает стабильно, загружено заказами, экономических проблем у него нет.



В июле 2021 года Lamb Weston/Meijer заявляла о намерении инвестировать более 13 млрд руб. в расширение производства замороженного картофеля до 225 тыс. т в год и новое направление по выпуску картофельных хлопьев в Липецкой области. Ввод проекта в эксплуатацию был запланирован на начало 2023 года.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что при прежних инвесторах у компании были большие планы по расширению мощностей и производства картофеля фри, а с уходов зарубежных бенефициаров планы приостановились на неизвестное время. «По нашей информации, некоторые проблемы уже решены, дополнительная линия будет запущена в 2024 году. Сейчас на рынке появляются новые проекты по картофелю фри. Это другие регионы и инвесторы», — сказал он. По мнению Красильникова, рынок переработки картофеля сейчас выглядит достаточно интересным как для переработчиков, так и для сельхозпроизводителей. Эксперт считает, что этот сектор продолжит развиваться.



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