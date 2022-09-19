«Вкусно — и точка» необходимо около 75 тысяч тонн картофеля фри в год Pixabay

Сеть «Вкусно — и точка» (преемник McDonald’s в России) рассматривает варианты покупки или создания своего предприятия по производству картофеля фри. Об этом в интервью «Россия 24» сказал гендиректор компании Олег Пароев. «Наверное, сейчас преждевременно говорить, по какому пути мы пойдем, но мы понимаем, что в стране необходимо развивать производство картофеля фри», — отметил он. По словам Пароева, потребность в картофеле фри в целом в стране составляет 220-250 тыс. т, в том числе «Вкусно — и точка» необходимо около 75 тыс. т картофеля фри в год.



Такие объемы для сети может произвести только один завод в Липецкой области мощностью 100 тыс. т в год, сказал Пароев, предприятие было построено под бизнес-модель McDonald’s и полностью закрывало его потребности в продукте. «Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки фри вышел с очень существенным повышением цен <...>, — посетовал топ-менеджер. — Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза». При этом он заверил, что «Вкусно — и точка» не будет перекладывать в полном объеме это повышение цен на потребителей, однако некоторое удорожание не исключено.



Первый в России завод по производству картофеля фри мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год был построен в Липецке в 2018 году. Изначально это было совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежало 75%) и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (совместное предприятие американской Lamb Weston Holdings и голландской Meijer Frozen Foods). По словам основателя группы «Белая дача» Виктора Семенова, инициатором проекта по производству в России картофеля фри был McDonald’s, который давал под этот проект эксклюзивный долговременный контракт.



К концу 2020 года структура Lamb Weston Mеijer увеличила свою долю в СП до 74,9%. Тогда же из проекта вышел Семенов: его 25,1% акций выкупил экс-гендиректор и акционер «Белой дачи» Владимир Цыганов. С 13 сентября 2022 года нидерландская LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.) перестала быть совладельцем своего российского юрлица ООО «ЛВМ Рус», 74,9% долей компании перешли к самому липецкому юрлицу. Оставшиеся 25,1% долей по-прежнему принадлежат Цыганову.



В начале июля сеть «Вкусно — и точка» сообщила, что в некоторых ресторанах из меню временно пропадет картошка фри. Это объяснялось плохим урожаем картофеля подходящих сортов в прошлом году. Минсельхоз отмечал, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Позже Пароев сказал, что крупнейшие иностранные производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что в России производится около 400 тыс. т картофеля фри в год. «Летом, когда в отдельных ресторанах “Вкусно и точка” были перебои с картофелем фри, в СМИ начали говорить о нехватке данного продукта на российском рынке. Однако никакого дефицита на самом деле не было, — утверждает он. — Отсутствие картофеля фри в ассортименте некоторых ресторанов быстрого питания стало следствием того, что в период закрытия “Макдональдсов”, который продолжался несколько месяцев, Lamb Weston перенаправил те объемы, которые должны были поставлять в данную сеть, другим покупателям, так как договоры о поставках с “Макдональдсом” закончились, а новые по причине закрытия ресторанов не были заключены».



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