Производство картофеля фри в 2022 году выросло на 16,5%

В ближайшие годы внутренние потребности в замороженном картофеле фри могут быть полностью закрыты Е. Разумный

В 2022 году производство картофеля фри в России выросло на 16,5% до 124,5 тыс. т. При этом импорт из ЕС сократился на 29,4% до 24,3 тыс. т. Об этом говорится в презентации гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, которую он представил на конференции «Где маржа — 2023».



«Был момент, когда российский картофель стоил дороже, чем во Франции, однако сейчас цены пошли вниз. Картофелеводы должны быть в ужасе, а те, кто борется с инфляцией, должны быть рады, так как динамика цен на плодоовощную продукцию сильно влияет на показатель инфляции», — отметил эксперт в ходе конференции.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что в 2022 году картофеля фри на российском рынке было достаточно. «Были точечные сложности, однако тогда была смена владельцев крупных зарубежных компаний в России», — уточнил он.



В начале 2023 года завершился процесс перехода к российским собственникам активов нидерландской компании Lamb-Weston/Meijer («ЛВМ Рус») — завода по производству картофеля фри в ОЭЗ «Липецк» и профильного хозяйства «ЛВМ фарминг» в Тамбовской области. Новыми бенефициарами стали топ-менеджеры группы «Белая дача», которая изначально была сооснователем проектов. Обе компании были переименованы, завод провел ребрендинг и теперь носит название We Fry (ООО «Ви Фрай»).



В июле 2021 года Lamb Weston/Meijer заявляла о намерении инвестировать более 13 млрд руб. в расширение производства замороженного картофеля до 225 тыс. т в год и новое направление по выпуску картофельных хлопьев в Липецкой области. Ввод проекта в эксплуатацию был запланирован на начало 2023 года. По словам Красильникова, новые инвесторы не отменяют этих планов, однако сроки реализации немного изменились. Ранее Красильников говорил «Агроинвестору», что дополнительная линия будет запущена в 2024 году.​



Он напомнил, что в прошлом году компании из сегмента HoReCa были вынуждены сменить поставщиков, эти объемы были переконтрактованы. «Когда новые владельцы начали выстраивать новые ресурсные каналы, по разным причинам они не смогли найти компромиссных договоренностей с поставщиками картофеля фри. Тогда и возникла пауза. В итоге ситуация выправилась», — рассказал Красильников.



В конце декабря прошлого года «Мираторг» и сеть ресторанов «Вкусно — и точка» заявили о планах строительства в 2023 году завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек объемом не менее 90 тыс. т в год. Запуск предприятия намечен на 2024 год.



По словам Красильникова, в результате реализации заявленных проектов, к середине 2024 года производство картофеля фри может вырастет до 450 тыс. т. На этом фоне в ближайшее время внутренние потребности будут полностью закрыты, также останется экспортный потенциал, считает Красильников. «Скорее всего, это будет не Западная Европа, а регионы Средней Азии, страны бывшего СССР. Также пробные поставки уже идут с страны Персидского залива», — рассказал он. По его мнению, лишняя конкуренция игрокам рынка не нужна, но для потребителя это позитивный знак, говорящий о вероятном снижении стоимости картофеля фри.



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