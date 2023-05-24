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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Атлантис» начала посадку картофеля для производства фри в Калининградской области

Ввезено 2,25 тонны семенного картофеля специализированных сортов

| Агроинвестор |

Картофель фри востребован на внутреннем и экспортном рынках
Картофель фри востребован на внутреннем и экспортном рынках

Один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в России, ГК «Атлантис», начала высадку картофеля для строящегося завода в Черняховске Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Ввезено 2,25 т семенного картофеля специализированных сортов, которые будут высаживать на площади 1 тыс. га. Ожидается, что валовой сбор составит 36 тыс. т. 

Из собранного урожая планируется выпускать картофель фри, картофель дольками и картофельные оладьи, которые будут поставляться в федеральные сети быстрого питания. Власти ожидают, что новое производство даст региону 623 рабочих места. «» ранее писал, что мощность предприятия составит 165 тыс. т в год. К 2025 году объем инвестиций в проект составит 11 млрд руб.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «», что проект «Атлантиса» выглядит перспективно. По его мнению, картофель фри будет востребован на внутреннем и экспортном рынках. Кроме того, сейчас анонсируются и другие проекты по производству этого продукта. В частности, «» в конце прошлого года объявил, что совместно с сетью «Вкусно — и точка» договорился о строительстве завода по производству замороженного картофеля фри. Планируется, что предприятие будет выпускать не менее 90 тыс. т продукции в год. 

Также компания «» планирует до конца года запустить на полную мощность свой проект в Подмосковье производительностью около 20 тыс. т сырья. С учетом этого потребности российского рынка будут перекрыты, считает Красильников. Также у России есть наработки по экспорту картофеля фри. «Потенциал для этого сектора достаточно широкий. Есть определенные наработки и проекты по таким же предприятиям на Дальнем Востокк», — отметил эксперт.

«Атлантис» был крупнейшим поставщиком ресторанов до его ухода с российского рынка. В марте губернатор Калининградской области Антон Алиханов в видеообращении к жителям региона в Telegram-канале заявлял, что после ухода игроков, с которыми сотрудничала «Атлантис», компания продолжит работу и получит поддержку из областного бюджета.

В 2022 году производство картофеля фри в России выросло на 16,5% до 124,5 тыс. т. При этом импорт из ЕС сократился на 29,4% до 24,3 тыс. т. Об этом сообщал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа — 2023». Красильников сказал «», что дефицита картофеля фри в России нет. Ежегодно этот рынок по объемам производства увеличивался на 2-3%. Он ожидает, что эта тенденция сохранится в дальнейшем.

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