В Госдуме предложили снизить НДС на семена продовольственных агрокультур

Налоговые органы в некоторых случаях начали применять повышенную ставку НДС в размере 20% для операций по реализации семенного материала М. Стулов

В Госдуме подготовлен законопроект, направленный на снижение ставки НДС на семена сельскохозяйственных растений, используемых для производства продовольствия, до 10%. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявление одного из соавторов инициативы, члена комитета по экономической политике Эдуарда Кузнецова.



Он отметил, что сейчас Налоговый кодекс предусматривает пониженную ставку налога только для операций по реализации зерна и маслосемян. Однако такая формулировка не уточняет, должны ли эти семена быть использованы для употребления в пищу или для посева. В результате, налоговые органы в некоторых случаях начали применять повышенную ставку НДС в размере 20% для операций по реализации семенного материала. Эта правовая неопределенность вызвала обеспокоенность бизнеса.



Верховный суд определил, что критерием применения пониженной ставки НДС является возможность употребления семян только в пищу, что привело к тому, что протравленные семена, предназначенные для посева, признаются непродовольственным товаром. В связи с этим, в рамках законопроекта предлагается закрепить ставку НДС на уровне 10% для семян, используемых в сельском хозяйстве, чтобы предотвратить рост стоимости продуктов, объяснил Кузнецов.



Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» ранее говорил, что на этой неделе планируется выносить на обсуждение на площадке фракции «Единая Россия» вопрос льготного налогообложения для производителей и поставщиков семян с привлечением ФНС, Минфина и Минсельхоза. «Мы видим ту вопиющую ситуацию, с которой сталкиваются производители и поставщики семян из-за возможного доначисления им НДС за три года, по некоторым уже пошли уголовные дела», — отмечал он.



Независимый эксперт — аналитик рынка семян Сергей Платонов считает, что решение о снижении уровня НДС правильное, оно «спасет от банкротства подавляющее большинство семеноводческих хозяйств, без которых не может развиваться селекция». «ФНС начала доначислять 10% НДС за три предыдущих года. Это привело бы к значительным убыткам для семеноводческих организаций, так как они были обязаны выплатить помимо “недоплаченного” НДС за три года еще и существенные штрафные санкции. Тех, кто отказался от дополнительных сборов, ждало уголовное преследование», — рассказал он «Агроинвестору».



По его словам, семеноводческие хозяйства были бы вынуждены компенсировать возросшую налоговую нагрузку повышением стоимости семян. «С учетом того, что цены на семена и так вырастут в результате проводимого Минсельхозом резкого ограничения конкуренции с зарубежными семенами, приобретение аграриями даже российских семян стало бы весьма проблематичным», — считает Платонов.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина полагает, что предлагаемые изменения — еще одна косвенная попытка стимулирования отечественного семеноводства путем снижения налоговой нагрузки. «При нынешней конъюнктуре аграрного рынка, когда многие направления снижают рентабельность, семеноводство становится выгодным — пониженное налогообложение, огромный рынок импортозамещения — все это подтолкнет отечественный бизнес вкладываться в это направление», — сказала она «Агроинвестору».



Согласно постановлению правительства, Россия с 1 октября по 31 декабря 2023 года может ограничивать ввоз семян девяти сельскохозяйственных культур. В перечень включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Минсельхозу поручено представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих семян и правилам их распределения. Эта мера направлена на ускорение импортозамещения в семеноводстве. Ограничения не распространяются на продукцию из стран Евразийского экономического союза. Возможность установления количественных ограничений может быть продлена после истечения срока действия документа, а объемы ввозимых семян будут гибко регулироваться в течение трех лет с учетом результатов сбора урожая и формирования семенного фонда.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ранее отмечал важность сохранения импорта семян в Россию, поскольку это способствует созданию конкурентной среды. По его мнению, отсутствие импорта может привести к образованию монополии отечественных производителей, что повлечет за собой рост цен и снижение требований к качеству. По данным Минсельхоза, в этом году Россельхозцентр проводит мониторинга 4,6 тыс. делянок общей площадью 361 тыс. га, где выращиваются семена для посева на следующий год, включая 321 тыс. га отечественных. Для поддержки отрасли семеноводства Минсельхоз увеличил субсидии на строительство селекционных семеноводческих центров.



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