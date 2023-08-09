Минсельхоз предлагает ограничить импорт семян сахарной свеклы

По данным Росстата, в этом году сахарная свекла заняла 1,06 млн гектаров Pixabay

Импорт семян сахарной свеклы в Россию должен осуществляться по «историческому принципу», то есть право на ввоз будет предоставлено только российским компаниям, которые ранее занимались их поставками на внутренний рынок. Это предложение было высказано представителем Минсельхоза на совещании в ведомстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух его участников.



По информации издания, на совещании присутствовали представители крупнейших игроков российского рынка сахара, таких как «Продимекс» и «Русагро», а также Союза сахаропроизводителей России и «Союзсемсвеклы» - СП «Русагро» и «Щелково агрохим». На совещании не уточнялось, о каких именно компаниях, ранее уже поставлявших семена сахарной свеклы в Россию, идет речь, отметили его участники. Ранее этим занимались, в частности, Bayer и Syngenta.



Независимый эксперт — аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что Минсельхоз «на практике приступил к навязыванию российским производителям сельхозпродукции не пользующихся у них спросом неконкурентных семян отечественной селекции, в том числе — сахарной свеклы». По его мнению, последствия такой политики будут зависеть как от объема ограничений, так и от количества поставщиков, допущенных к импорту.



«В любом случае все это негативно отразится на качестве и количестве собранной сахарной свеклы, ее отгрузочной цене и цене конечного продукта — сахара, — считает Платонов. — Производство начнет терять нынешнюю маржинальность, структура посевов изменится, что приведет к дефициту сырья, а, следовательно — к новому витку роста цен на сахар». По его словам, бенефициарами окажутся лишь производители отечественных семян сахарной свеклы, которые ожидают повышенного спроса на свой товар. Сейчас их доля рынка колеблется в районе чуть более 2%, рассказал Платонов.



Для развития собственного производства семян допустимый ввоз будет определяться по формуле «необходимый объем плюс запас минус собственное производство», пишут «Ведомости». По данным сводного плана Минсельхоза, в 2023 году для посадки предполагалось использовать 91,1 тыс. посевных единиц семян сахарной свеклы отечественной селекции. Согласно распоряжению правительства об утверждении перечня основных сельскохозяйственных культур и ежегодных плановых значений уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции по каждой из таких культур до 2030 года, уровень самообеспеченности семенами сахарной свеклы в прошлом году составил 1,8%, в этом оценивался на уровне 2,5%, в 2024-м должен увеличиться до 3%, а к 2030-му — до 50%.



Один из производителей сахара сказал «Ведомостям», что маржинальность рынка сахарной свеклы зависит от высокой урожайности, которую обеспечивают зарубежные посевные материалы. Он сомневается, что простыми законодательными ограничениями получится быстро заменить иностранную селекцию.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов тоже сомневается в возможности быстрой замены иностранных семян путем простых законодательных ограничений. Он сказал «Ведомостям», что все мировое свеклосахарное производство использует гибриды, которые дают высокие результаты по продуктивности. В России есть свои гибриды, но они менее эффективные, так как выращивание таких семян занимает два сезона, а вывод самого гибрида требует более 10 лет. Поэтому компаниям для производства текущего объема сахара потребуется значительно увеличить посевы. Прямым следствием этого будет рост себестоимости производства свекловичного сахара минимум в полтора раза, оценивает Иванов. По данным Росстата, в этом году сахарная свекла заняла 1,06 млн га против 1,03 млн га в 2022-м, оказавшись немного выше ожиданий Минсельхоза (1,04 млн га). Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в конце июля.



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