В России началась переработка сахарной свеклы урожая 2023 года

Производство сахара в этом сезоне может составить 6,4 млн тонн А. Галеев

Каневской (концерн «Покровский») и Ленинградский («Доминант») сахарные заводы в Краснодарском крае 26 июля первыми в стране приступили к переработке сахарной свеклы нового урожая, 27-го переработка стартовала на Выселковском, Кореновском и Тихорецком сахарных заводах (все — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева) сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Это рекордно рано, подчеркнул он: годом ранее первым 30 июля начал работу Тихорецкий сахарный завод, Каневской в 2022-м был запущен 5 августа, Ленинградский — 8 августа.



По данным на утро 28 июля, в Краснодарском каре было заготовлено 86,5 тыс. т сахарной свеклы, год назад в это время копать ее еще не начинали, рассказал Иванов. По данным на 21 июля показатели роста агрокультуры по корню, ботве и густоте были одними из лучших за последние несколько сезонов. Так, масса корня в среднем была на 20,1% выше, чем в прошлом году, масса ботвы — на 38,6% выше. В целом показатели роста свеклы хорошие в большинстве регионов, кроме Курской области и Алтайского края, отметил Иванов. «Если погода будет относительно сухой и теплой с середины августа по начало ноября (в первую очередь, в Центральном Черноземье, где производится 60-65% сахара), то есть шанс получить очень хороший урожай сахарной свеклы и объем сахара», — говорит эксперт.



По прогнозу ИКАР, производство сахара в сезоне-2023/24 может составить около 6,4 млн т с учетом переработки сиропа и мелассы — это на 200 тыс. т больше, чем в предыдущем году. Запасы сахара на конец сезона-2022/23 ИКАР оценивает почти в 1,2 млн (сезоном ранее — 917 тыс. т), экспорт — в 335 тыс. т. Вместе с тем, на мировом рынке в предыдущие годы постепенно формировался дефицитный баланс, что привело к росту цен. В сезоне-2023/24 умеренный дефицит в мире сохранится на фоне снижения производства в Азии и сокращения экспорта из Таиланда, Индии, Пакистана и Австралии.



Посевы сахарной свеклы в России в этом году, по данным ИКАР, составили 1046,5 тыс. га. В том числе на Юге она заняла 247,5 тыс. га, в Центральном Черноземье — 622,5 тыс. га, в регионах Волга-Урала — 152 тыс. га, в Алтайском крае — 24 тыс. га. По прогнозу ИКАР, по итогам сезона-2023/24 сахарная свекла может стать самой маржинальной культурой, как и сезоном ранее, хотя ее маржинальность немного сократится.



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