Иностранные производители семян снова обратились в правительство

ISF опасается, что ее участники могут сократить свою деятельность в России или не смогут больше поставлять в страну новейшие технологии ISF

Международная семенная федерация (International Seed Federation, ISF, на долю входящих в ISF более 7,5 тыс. компаний приходится 96% международной торговли семенами) вслед за ассоциацией Euroseeds обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой еще раз обсудить ситуацию с новыми требованиями по локализации производства для иностранных производителей, пишет РИА «Новости».



ISF опасается, что ее участники могут сократить свою деятельность в России или не смогут больше поставлять в страну новейшие технологии. «Таким образом, создавшаяся ситуация негативно скажется на наших возможностях по поддержке фермеров качественными семенами и поддержанию продовольственной безопасности в мире», — говорится в обращении, которое цитирует агентство.



Россия зарекомендовала себя как надежный партнер в семеноводческом секторе, поэтому для ассоциации важно иметь правильное представление о действующей в стране нормативно-правовой базе, подчеркивает федерация. При этом она обращает внимание, что в начале июля состоялась встреча представителей отрасли и Минсельхоза. «Мы воспринимаем это как позитивный шаг в налаживании постоянного диалога между сторонами о том, как лучше соответствовать новой законодательной базе», — отмечает ISF.



С 1 сентября 2023 года вступают в силу правила локализации производства в России семян сельскохозяйственных растений. Согласно им, иностранные производители теперь смогут работать на российском рынке в качестве участников в совместных с отечественными компаниями предприятиях с долей не выше 49% при условии полной локализации в стране производственного процесса и передачи в такие СП оригинальных линий семян.

В начале июля с подобным письмом к Мишустину обратилась Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds, писал «Агроинвестор». Она также предупредила о рисках для дальнейшей работы компаний-членов объединения из-за новых требований к локализации производства в России. В том числе ассоциация отметила, что новые правила не дают гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян.



Минсельхоз считает, что правила локализации производства семян должны стимулировать иностранных игроков переходить от импорта к производственной и научной деятельности в России, позволить усилить позиции местных селекционеров и семеноводов и защитить внутренний рынок от возможных недобросовестных действий зарубежных компаний. При этом ведомство не видит рисков дефицита семян на внутреннем рынке.



В ходе Всероссийского дня поля — 2023 директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов оценил объем российского рынка семян в 200 млрд руб. в год. По его словам, это огромная сумма, и отечественным семеноводам нужно бороться за этот рынок. «У нас есть достаточно серьезные сложности и риски, будем об этом объективно говорить, — признал Некрасов. — Но мы надеемся, что отечественное семеноводство и селекция позволят нам в полной мере и качественно заменить те выпавшие продукты, которые сегодня ушли с российского рынка. С другой стороны, их уход освобождает ниши для наших селекционеров и бизнеса». В стране высокая доля семян зерновых культур отечественной селекции, тогда как сахарная свекла, кукуруза и картофель остаются в «зоне риска», отметил чиновник. Ранее Минсельхоз оценивал обеспеченность семенами сахарной свеклы по итогам 2022 года на уровне 1,8%, картофеля — 6,7%, кукурузы — 41,8%.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля сообщал, что российские сельхозпроизводители, которые будут покупать семена отечественной селекции, смогут получать дополнительные меры господдержки. «Мы продолжим практику формирования директивных планов по высеву российских семян с увеличением показателя на каждый сезон, чтобы у нас в регионах появлялись свои семена», — сказал министр. Также он напомнил, что кроме требований локализации производства будут приниматься меры по ограничению импорта семян: они не будут глобальными, а затронут поставщиков и производителей исключительно из недружественных стран.



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