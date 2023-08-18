Минсельхоз призывает бизнес инвестировать в развитие семеноводства

В течение трех-четырех лет Краснодарский край планирует стать основным поставщиком семян российским аграриям Freepik.com

Необходимо стимулировать бизнес инвестировать в научные исследования в семеноводстве, сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе международной выставки «МинводыАгро», пишет «Финмаркет». Он отметил, что в этом году в мониторинге Россельхозцентра находятся 4,6 тыс. делянок общей площадью 361 тыс. га, на которых выращиваются семена для посева на следующий год, в том числе 321 тыс. га — это отечественные семена.



Некрасов считает, что в России нужно создавать условия для достижения продовольственной независимости по семенам, при которых бизнес будет инвестировать в науку, потому что «только за счет бюджетных средств этот процесс не вытащить». Для поддержки отрасли Минсельхоз увеличил субсидии на строительство селекционных семеноводческих центров. Инициатор проекта по развитию семеноводства в регионе может вернуть за счет субсидии половину затрат на проекты. Это создает серьезный стимул для развития отрасли и обеспечения продовольственной независимости страны, добавил Некрасов.



Накануне вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка говорил, что аграрии региона полностью перешли на отечественные семена пшеницы, ячменя, рапса и почти закрыли потребность по сое, писал ТАСС. Они также увеличивают долю импортозамещения по остальным сельскохозяйственным культурам. В течение трех-четырех лет регион планирует стать основным поставщиком семян российским аграриям в рамках импортозамещения.



В начале августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской селекционно-семеноводческой компании Ruseed сообщал, что в следующем году Россия может полностью отказаться от импорта посевного материала по подсолнечнику и кукурузе. Согласно данным Ruseed, российские компании уже заложили около 20 тыс. га участков для производства отечественных семян. Прогнозируется, что доля отечественных семян подсолнечника в России к 2024 году достигнет 50%, кукурузы — 65%, тогда как сейчас они составляют около 30% и 50% соответственно.



В начале августа Минсельхоз предложил ограничить импорт семян сахарной свеклы. Ведомство считает, что их ввоз в Россию должен осуществляться по «историческому принципу», то есть право на ввоз будет предоставлено только российским компаниям, которые ранее занимались их поставками на внутренний рынок.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорил «Агроинвестору», что импорт семян в Россию важно сохранить, так как это создает конкурентную среду. При отсутствии импорта, по его мнению, на рынке образуется монополия отечественных производителей, которая приведет к росту цен и снижению требований к качеству. Кроме того, необходимо обеспечить возможность выбора тех или иных семян для аграриев, а не навязывать им определенный товар.





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