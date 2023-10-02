Валовой сбор овощей открытого грунта будет чуть выше прошлогоднего

По итогам прошлого года в структуре импорта преобладала морковь Pixabay

Урожай овощей открытого грунта в этом году может увеличиться на 2% относительно 2022-го. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» озвучил исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Андрей Казаков. Средняя урожайность овощей открытого грунта прогнозируется на 5% выше прошлогодней и составит около 299-300 ц/га, оценил он.



За последние пять лет посевные площади овощей открытого грунта увеличились на 4%. Валовой сбор за тот же период вырос на 10%. Тем не менее, импорт овощей открытого грунта все еще присутствует. По итогам прошлого года в структуре ввоза преобладала морковь — ее было поставлено 209 тыс. т. На втором и третьем местах — репчатый лук (147 тыс. т) и капуста (108 тыс. т).



На стоимость овощей открытого грунта в значительной степени влияет сезонный фактор. «Пик цен приходится на февраль-май, когда запасы, заложенные в овощехранилища, начинают уменьшаться, а нового урожая еще нет», — отметил Казаков. В этот период на рынок как раз поступают импортные овощи, что в силу зависимости их стоимости от курса валют, может подстегивать рост цен на овощи. «Однако картина меняется с приходом на рынок нового урожая», — добавил он.



Основным тормозом развития овощеводства в России, по его словам, является нехватка в нашей стране овощехранилищ — по разным оценкам, дефицит мощностей составляет от 3 млн т до 6 млн т. Если недостающие мощности будут построены, то мы сможем полностью насытить рынок овощами открытого грунта, что приведет к снижению зависимости от импорта, считает Казаков. Мощности овощехранилищ, предназначенных именно для хранения овощей, в нашей стране составляют порядка 1,6 млн т, также есть смешанные хранилища такой же емкости, в которые закладываются овощи и картофель.



Казаков также рассказал, что в России развивается производство не только традиционных овощей открытого грунта, но и более редкой продукции — такой как спаржа, сельдерей. «Хотя в этом сегменте еще большая доля импорта, в России появляются энтузиасты, которые производят эту продукцию. Среди них есть крупные ритейлеры, которые, имея свои мощности производства, выращивают данную продукцию и продают ее в своих магазинах», — поделился он. Как в перспективе будет развиваться данный сегмент — зависит от покупательского спроса и формирования культуры потребления этой продукции.



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