Минсельхоз поддержал законопроект о фермерской продукции

Законопроект предполагает создание единых требований и правил работы агрегаторов фермерской продукции Pixabay

Минсельхоз поддержал законопроект, который определяет понятие «фермерская продукция», сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что принятие такого закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и поможет продавать фермерскую продукцию в торговых сетях. Согласно проекту отзыва на законопроект, фермерской продукцией будет считаться сельскохозяйственная продукция (включая ее первичную и последующую переработку), которую производят малые и микропредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также физические лица, занимающиеся личным подсобным хозяйством. Это относится как к обычным продукта, так и к органическим, а также к продуктам с улучшенными характеристиками.



Кроме того, теперь потребители смогут быть уверены, что продукция, на которой указано, что она фермерская, действительно произведена малым агробизнесом. Также документ предусматривает поддержку таких предпринимателей в реализации их продукции. В отзыве говорится о создании единых требований и правил работы агрегаторов фермерской продукции. Установить требования к ним должно правительство, а порядок заключения соглашений и их формы должны быть утверждены региональными властями. Основной деятельностью агрегаторов будет закупка фермерской продукции, ее переработка, хранение и продажа, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, предлагается развитие инфраструктуры для реализации фермерской продукции.



В ноябре 2022 года совместно с правительством Тульской области ритейлер «Магнит» начал тестирование новой модели работы с фермерскими хозяйствами. В рамках этой модели, компания выступает в качестве агрегатора, который закупает и поставляет продукцию фермеров в свои магазины. В пресс-службе «Магнита» уточнили «Агроинвестору», что сейчас через агрегатор свою продукцию поставляют около 30 фермерских хозяйств из Тульской области и соседних регионов. Благодаря запуску агрегатора компания увеличила предложение фермерской продукции почти в 200 магазинах Тульской области, а также обеспечила привлекательные цены на этот ассортимент на полке. За счет развития сотрудничества с фермерами розничная сеть расширяет ассортимент уникальными продуктами местного производства.



В рамках агрегатора «Магнит» берет на себя вопросы логистики, хранения, упаковки продукции, сопровождая фермеров на всей цепочке «от поля до полки», рассказали в пресс-службе ритейлера. «Мы отмечаем интерес фермеров к такой модели сотрудничества. При этом агрегатор является универсальным инструментом, которым в перспективе сможет воспользоваться любой участник рынка для реализации фермерской продукции не только в магазины “Магнит”, но и в другие розничные сети, социальные учреждения, предприятия общепита», — рассказали в компании.



В целом «Магнит» фиксирует рост продаж фермерской продукции в натуральном и денежном выражениях по сравнению с 2022 годом. Ритейлер считает, что покупатели хотят видеть такую продукцию на полке и готовы приобретать ее чаще при условии доступных цен и хорошего ассортимента. Вне агрегатора «Магнит» работает более чем с 400 фермерскими хозяйствами и небольшими сельхозпроизводителями. В розничной сети такая продукция представлена в основном в категориях свежих продуктов, фруктов и овощей.



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