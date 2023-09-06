Минсельхоз расширит меры поддержки малого бизнеса в АПК

Грант на развитие семейной фермы будет предоставляться только на капитальные затраты Pixabay

С 2024 года Минсельхоз планирует расширить меры господдержки организаций малых форм хозяйствования. Об этом сообщила директор Агентства развития сельских территорий Рената Бибарсова на Всероссийском форуме содействия развитию предпринимательства в сфере АПК, пишет «Интерфакс». Одно из нововведений касается предоставления субсидий на возмещение затрат организациям потребительской кооперации. Со следующего года эти субсидии будут получать не только сельскохозяйственные кооперативы, но и потребительские общества, которые являются производителями сельхозпродукции.



Также с 2024 года будет добавлен еще один грант для вновь созданных кооперативов, рассказала Бибарсова. Для тех, у кого нет средств для старта бизнеса, будет предусмотрен грант до 10 млн руб. Также сохраняются меры господдержки для личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства.



Грант на развитие семейной фермы будет предоставляться только на капитальные затраты, такие как строительство, приобретение помещений и проведение реконструкции. Если проект касается только покупки скота, саженцев или техники, то семейным фермам будут предоставляться субсидии на некапитальные затраты в размере до 60% от затрат, пишет «Интерфакс».



Механизм поддержки создания мощностей по хранению и логистике будет запущен после принятия законопроекта, в котором вводятся понятия «фермерская продукция» и «агрегаторы фермерской продукции». Поддержка агрегаторов будет осуществляться из региональных бюджетов. Кроме того, продолжится реализация федерального проекта по содействию занятости в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, также сохраняются меры господдержки сельхозпроизводителей на целевое обучение и практику. Также теперь будет предоставляться грант образовательным организациям на формирование кадрового резерва в сфере АПК.



На поддержку агросектора в этом году будет направлено 372,7 млрд руб., в прошлом году было выделено около 425 млрд руб. В этом году первые стали доступны меры поддержки ЛПХ, появились короткие льготные кредиты на приобретение сырья для малых хозяйств, новые гранты.



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