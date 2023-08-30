Россельхозбанк назвал производство орехов перспективной нишей для агросектора

Потребители чаще всего отдают предпочтение грецким орехам Pixabay

Рост потребления орехов, а также сокращение их импорта создают для российских фермеров интересную перспективную нишу, считают аналитики Россельхозбанка. По их оценке, сейчас в России активно возрождается отрасль ореховодства. Так, валовой сбор ежегодно растет в среднем на 9%, урожайность — также на 9% в год с 2017-го. «У отечественного рынка ореховодства есть большой потенциал усиления коммерческого производства», — отметил руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.



В прошлом году в России собрали 26,9 тыс. т орехоплодных культур (грецких орехов и фундука) и 19 тыс. т дикоросов (кедровых и других лесных орехов). Лидирует Краснодарский край — на его долю пришлось 24% от всех собранных в России орехов. На втором месте Ростовская область (16,85%), на третьем — Дагестан (16,76%), незначительно отстает Ставропольский край (16,72%). Основная часть сбора орехоплодных культур (98%) приходится на хозяйства населения. Большую часть дикорастущих орехов собирают в регионах Сибири и Дальнего Востока.



Согласно опросу, проведенному Россельхозбанком, в России чаще всего едят грецкие орехи (30% респондентов), 20% опрошенных предпочитают фисташки, 16% — кешью. 15% участников опроса сказали, что обычно покупают миндаль, 9% — лесные орехи. «Грецкий действительно является самым популярным в России орехом: его россияне съедают до 30 тыс. т каждый год», — отметил Дальнов, уточнив, что арахис — это не орех, а семя травянистого растения семейства бобовых, поэтому его потребление не учитывается. Опрос показал, что каждый третий россиянин ест орехи раз в неделю (37% респондентов), 28% опрошенных — два-три раза в месяц, 24% — реже одного раза в месяц. 11% участников опроса включают орехи в свой ежедневный рацион.



Зависимость от импорта орехов пока достаточно высокая, отмечают аналитики банка. Продукция ввозится из Азербайджана, Филиппин, Ирана, Вьетнама, Беларуси и Индонезии. Полностью заместить поставки из-за рубежа отечественным производством невозможно, например, кешью и макадамия в нашем климате не растут. Однако аналитики экосистемы Россельхозбанка «Свое Фермерство» считают, что грецкий орех, фундук и миндаль имеют высокий потенциал импортозамещения именно за счет российских фермерских хозяйств. Для выращивания орехов лучше всего подходят регионы Северного Кавказа и Юга России: супесчаные, суглинистые, дерновые почвы с определенным уровнем кислотности способны хорошо удерживать воду в примыкающих к корневой системе слоях грунта.



По данным Росстата, общая площадь орехоплодных садов в России в прошлом году составила 15 тыс. га, из них 8,6 тыс. га — в плодоносящем возрасте. Самые большие плодоносящие орехоплодные сады — в Краснодарском крае (3,1 тыс. га), далее идут Дагестан (1,4 тыс. га) и Ставропольский край (1 тыс. га). По информации Минсельхозпрода Дагестана, в этом году аграрии республики заложили свыше 1,5 тыс. га многолетних насаждений, из которых 1,26 тыс. га пришлось на орехоплодные культуры.



Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук сообщил в своем Telegram-канале, что в этом году в регионе планируется собрать урожай орехов с 446 га. В промышленных масштабах аграрии республики выращивают среднеспелые и поздние сорта грецкого ореха, миндаля и фундука. Общая площадь ореховых садов в Крыму превышает 2 тыс. га, в том числе за последние пять лет благодаря господдержке заложено 1,5 тыс. га. В этом году 16 предприятий региона получили свыше 36 млн руб. господдержки, что позволит им заложить еще 376 га многолетних орехоплодных садов, написал Савчук.



Аналитики Россельхозбанка также отмечают экспортный потенциал орехового бизнеса. В прошлом году Россия поставила на внешние рынки 25 тыс. т орехов. Большая часть этого объема ушла на рынок Китая (79%), а также в Чехию (6%), Азербайджан (6%) и Казахстан (4%). В 2023 году экспорт увеличился на 71%, в основном за счет отгрузки кедровых орехов в Китай, доля которых составляет 80% от всех вывозимых орехов.



В начале августа кедровый орех постановлением правительства был внесен в список стратегически важных товаров и ресурсов. Контрабанда этих орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. «Главная цель изменений в законодательстве заключается в том, чтобы создать условия для переработки всего заготовленного кедрового ореха внутри страны, тем самым значительно повысив прибавочную стоимость конечного продукта», — пояснял министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов. С инициативой включения кедрового ореха в перечень стратегически важных товаров и ресурсов выступал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он считает кедровый орех ценным ресурсом для экономики, а также важным звеном кормовой базы животных, обитающих в регионе.



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