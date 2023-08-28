В этом году увеличились площади сева всех крупяных культур за исключением овса Pixabay

Урожай гречихи в этом году может достичь примерно 1,1 млн т против 1,22 млн т в 2022-м, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз аналитической компании «ПроЗерно». По словам гендиректора компании Владимир Петриченко, это небольшое снижение не принесет напряжения для внутреннего потребления. Вместе с тем, валовой сбор риса ожидается на 14% выше прошлогоднего, он может составить 1,05 млн т. Валовой сбор овса может снизиться с 4,5 млн т до 3,5 млн т, проса — увеличиться с 307 тыс. т до 330 тыс. т.



Руководитель направления растениеводства «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Рудольф Булавин, ссылаясь на данные весеннего учета Росстата, отмечает, что в 2023 году посевные площади под гречихой и рисом в России выросли по сравнению с показателями прошлого года. «Окончательная площадь сева традиционно будет отличаться от предварительных данных, но даже с учетом корректировок по гречихе она достигла шестилетнего максимума, риса — среднего уровня 2017-2021 годов, тогда как в 2022-м она сократилась», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Так, по данным весеннего учета, рис в этом году занял почти 190 тыс. га — на 7,4%, или на 13 тыс. га больше показателя весеннего учета 2022-го. «Агрометеорологические условия вегетации в текущем году были в целом благоприятными, и при среднем типичном уровне урожайности можно ожидать роста валового сбора риса», — прогнозирует Булавин. В прошлом году урожай составил 923 тыс. т, напоминает он.



Посевы гречихи, по данным весеннего учета, увеличились почти до 1,29 млн га (на 14,3%, или на 161 тыс. га превысив показатель 2022 года), тогда как Минсельхоз ожидал, что агрокультура займет около 1,15 млн га. «Вероятно, урожайность гречихи будет ниже рекордной, достигнутой в прошлом году (11,1 ц/га, +11% к среднему уровню 2017-2021 годов), когда был получен второй за всю историю урожай — 1,22 млн т», — полагает Булавин. Он добавляет, что объем валового сбора в конечном итоге определят погодные условия в период созревания и уборки, но считает, что урожай будет в целом на уровне прошлого года.



Урожай риса в Краснодарском крае в 2023 году ожидается на уровне прошлого года, рассказал заместитель главы края Андрей Коробка, пишет РБК. Рис в регионе посеян н 110 тыс. га. «Сейчас посевы находятся в хорошем состоянии. Погодные условия благоприятствуют. Единственные опасения вызывает суховей 10-14 м/c. Тут есть риски, но они будут минимальными. Мы надеемся, что урожай риса будет как минимум такой же, как и в прошлом году», — отметил Коробка.

В этом году существенно увеличились площади под всеми крупяными за исключением овса, что стало результатом хороших цен прошлого сезона, сказал «Агроинвестору» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. В том числе, по просу показатель вырос с 240 тыс. га до 298 тыс. га. Овсом аграрии засеяли 1,9 млн га против 2,17 млн га 2022 году. «При этом стоит обратить внимание, что значительные площади и объемы производства крупяных обеспечивают КФХ, на которые приходится почти половина площадей под просом и гречихой, что делает задачу поддержки фермеров и стимулирования их к производству центральной для стабильности обеспечения страны крупами», — подчеркивает Корбут.



В целом, в этом году сложится хороший задел для будущего урожая, считает он. «Говорить еще рано, особенно в связи с тем, что в ряде регионов производства проса и гречихи были достаточно сложные погодные условия, но можно ожидать существенного увеличения валового сбора проса с 307 тыс. т в прошлом году до 410 тыс. т в текущем, — рассуждает он. — Гречихи из-за погодных аномалий на Алтае и в Поволжье скорее всего соберут меньше, чем в 2022-м, порядка 1,05 млн т. По рису после прошлогоднего падения валового сбора из-за аварии на Федоровском гидроузле ниже 912 тыс. т вновь вернемся на уровень более 1 млн т — урожай этой крупяной может составить 1,05 — 1,1 млн т». Этих ресурсов, добавляет эксперт, вполне достаточно для внутреннего потребления.

