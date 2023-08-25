«Черкизово» купила сельхозземли в Тульской области

Тульская область — стратегический регион присутствия группы «Черкизово» Freepik.com

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, приобрела около 10 тыс. га сельхозземель в Тульской области для развития растениеводческого сегмента бизнеса. Покупателями земельных участков, а также сельскохозяйственной техники и складских помещений стали «Земельная компания Черкизово» и «Черкизово-Растениеводство» (обе входят в группу «Черкизово»). Продавцами указанного имущества выступили два физических лица, сообщила компания. Стоимость сделки не раскрывается.



Сейчас на приобретенных землях выращиваются ячмень, пшеница, рапс и гречиха. В дальнейшем на этих площадях планируется возделывать пшеницу и сою. Урожай этого года будет собран силами «Черкизово-Растениеводство». Сделка будет способствовать обеспечению растущих потребностей агрохолдинга в сырье для производства комбикормов, уточняет компания.



«Тульская область — стратегический регион присутствия группы “Черкизово”, где мы активно развиваем бизнес, реализуя проект по созданию крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера, — отметила директор по коммуникациям компании Анастасия Михайлова. — Поэтому логичным шагом для нас стало приобретение здесь растениеводческого хозяйства, находящегося в очень хорошем состоянии».



Это первые растениеводческие активы «Черкизово» в Тульской области. Ранее в этом регионе компания развивала только птицеводство и мясопереработку. В частности, компания реализует на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» проект создания крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера с инвестициями в 50 млрд руб. Мощность производства составит 450 тыс. т готовой продукции в год.



С учетом сделки общий земельный банк «Черкизово» увеличился до 340 тыс. га. Согласно рейтингу компании BEFL, по итогам 2022 года группа вошла в число лидеров по приросту площади земельного банка - он увеличился на 31 тыс. га. С общим показателем 331 тыс. га группа заняла 14-е место в рейтинге. Годом ранее компания была 17-й в списке. Большая часть земель группы расположена в Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской и Пензенской областях. Компания выращивает сою, пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс. Общий валовой сбор составляет около 600 тыс. т в год, урожай перерабатывается на комбикормовых предприятиях агрохолдинга.



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