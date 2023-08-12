Пчелы по вызову: контрактное опыление посевов набирает обороты

Без опыления пчелами не получится вырастить качественные семена Freepik.com

В России все больше распространяется контрактное опыление посевов агрокультур и садов. Хотя пока такой формат взаимодействия между пчеловодами и аграриями развит не во всех регионах, его популярность будет расти, уверены представители отрасли.



Секретарь общероссийской общественной организации «Промышленные пчеловоды России» Алексей Кондряков отмечает, что контрактное опыление начало появляться относительно недавно — один-два года назад. «Мы заметили серьезный рост в последние годы. Хозяйства, которые занимаются плодово-ягодными, масличными, гречихой, другими энтомофильными культурами стали приглашать пчеловодов на опыление, заключая с ними договор и оплачивая данную услугу», — рассказал он «Агроинвестору». Сам Кондряков тоже держит пчел, которые в этом сезоне участвуют в опылении яблонь и горчицы.



Растениеводы стараются приглашать пасечников заранее, поскольку такую работу пчеловоду нужно планировать, подготавливая пчелиные семьи нужной силы к выезду. Как правило, для поиска услуги контрактного опыления аграрии делают рассылки на форумах пчеловодов и в социальных сетях, уточняет Кондряков.



Агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края в этом году приглашала пчеловодов на опыление рапса. «Это самый ранний медонос в нашем регионе, который способствует развитию пчелосемей, поэтому пасечники согласились бесплатно привезти к нам пчел на опыление, — делится гендиректор предприятия Александр Неженец. — Но пчеловоды, работавшие с нами, предупредили, что на следующий год за вывоз на наши поля своих пчел хотели бы получить оплату».



Также агрофирма в партнерстве с семеноводческой компанией выращивает семена подсолнечника. «Наши партнеры оплачивают пчеловодам услугу подвоза пчел на опыление — 1,5 тыс. руб. за семью», — делится Неженец. Он добавляет, что пасечники, проводившие опыление рапса в «Прогрессе», после этого поехали в Липецкую область опылять рапс и плодовые культуры. «Эти пчеловоды сейчас специализируются на опылении посевов, и за эту услугу получают деньги. И, по моим наблюдениям, направление по контрактному опылению агрокультур пчелами в нашей стране в последнее время стало развиваться», — прокомментировал «Агроинвестору» Неженец.



Пчеловод, председатель общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов говорит, что в регионе контрактное пчеловодство не сильно развито. Эту услугу в области у пасечников заказывает только компания «Сады Придонья». «А вот в соседней Воронежской области заказов от растениеводов на контрактное пчеловодство достаточно много, — продолжает он. — Также нередко в профильных группах для пчеловодов в соцсетях и мессенджерах появляются объявления от сельхозпроизводителей Краснодарского края. Они приглашают пчеловодов на контрактное опыление и оплачивают им эту услугу». Стоимость услуги, по его наблюдениям, составляет от 0,8 тыс. руб. до 2 тыс. руб. за улей.



«В Урюпинском районе Волгоградской области очень много пчеловодов — пасека есть почти у каждого третьего жителя района. Поэтому пока контрактное пчеловодство у нас не очень развито: пчеловоды готовы бесплатно выходить на поля для медосбора. В регионах, где пчеловодов меньше, спрос на их услуги со стороны растениеводов выше — там аграрии готовы платить пасечникам за опыление посевов», — поясняет Мирабталыбов. Он добавляет, что в связи с новыми поправками в закон «О пчеловодстве», ужесточающими требования к пасечникам (речь о введении маркировки), количество пчеловодов, в том числе в Волгоградской области, может сократиться, и тогда, возможно, в регионе контрактное опыление будет развиваться активнее.



«В нашей стране контрактное опыление сейчас находится в зачаточном состоянии, но имеет огромный потенциал для развития, — уверен Кондряков. — Такое опыление под силу пчеловодам-промышленникам, которые очень мобильны и могут обеспечить любой запрос со стороны хозяйств, поставляя тысячи пчелосемей».



По его мнению, развитию этого направления бизнеса мешает непонимание со стороны растениеводов, что опыление может принести дополнительную прибавку от 30% до 50% к урожаю семян. «Препятствием также была зависимость аграриев от импортных семян и гибридов, которые не требовали опыления, — добавляет он. — Сейчас фермеры переключают свое внимание к сортам, которые требуют опыления». Сейчас в России появляется все больше семеноводческих посевов, которым нужно опыление пчелами — без него не получить качественных завязей и семян, добавляет Кондряков.



В целом он считает, что к растениеводам постепенно приходит осознание того, что пчеловод им союзник, готовый увеличить их прибыль. Если пчеловоды и растениеводы будут работать совместно, то страна от этого только выиграет. Насколько прибыльно для пчеловода контрактное опыление — сказать сложно. «Пчеловоду платят 2-3 тыс. руб. за поставленную семью. Все зависит от сезона и опыляемых агрокультур. Если сначала он поедет в сады на опыление яблони, потом на рапс, потом на гречиху и подсолнечник, то будет выгодно: и мед получит, и на опылении заработает», — заключает Кондряков.



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