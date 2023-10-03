Доля отечественной сельхозтехники на рынке сократилась

В количественном выражении выпуск российской сельхозтехники падает, хотя в денежном — растет Кировский завод

В январе-августе производство сельхозмашин в денежном выражении увеличилось на 24% относительно показателя за аналогичный период прошлого года, составив 202,1 млрд руб. с НДС против 163,1 млрд руб. с НДС. Экспорт за этот промежуток времени в стоимостном выражении вырос на 12% до 14,2 млрд руб. Об этом рассказала директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». При этом, по информации «Росспецмаш», доля российской техники на внутреннем рынке упала с 59% до 53,1%. Если в январе-августе прошлого года из-за рубежа было завезено техники на сумму 102,6 млрд руб., то в этом году показатель вырос до 163,7 млрд руб.



Отрасль сельхозмашиностроения полностью зависит от ситуации у аграриев, обратила внимание Елизарова. «Мы сейчас видим рост производства зерноуборочных (плюс 59,1% в штуках) и кормоуборочных (плюс 60,7%) комбайнов, но сравнение идет с низкой базой 2022 года», — подчеркнула она. По сравнению с 2021-м производство зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов снизилось на 5,1% и 0,7% соответственно. Выпуск других видов сельхозтехники — плугов, культиваторов, сеялок, пресс-подборщиков — начиная с 2021 года демонстрирует отрицательную динамику, следует из презентации главы ассоциации.



«Падение производства по всем видам нашей продукции в первую очередь связано с низкой покупательной способностью аграриев. При этом импорт вырос. И когда мы говорим, что у нас сокращается производство, потому что снижается покупательная способность, нам отвечают: а импорт-то растет, значит, покупательная способность есть. Но все забывают, что в первом полугодии прошлого года импорт встал — его не было. И эта прошлогодняя низкая база импорта как раз дает такой его рост сейчас», — рассказала Елизарова. Поставки на российский рынок сельхозтехники из-за рубежа сейчас восстанавливаются, значительная доля ввозится из КНР, в основном это самоходная техника. «Как производители, мы бы хотели, чтобы была защита рынка в виде таможенно-тарифных механизмов. Но мы являемся участником ВТО, а этот фактор сдерживает повышение любых пошлин», — отметила она.



Соответственно, для стимулирования покупок российской техники нужны другие механизмы. Один из них — программа 1432. В этом году данная программа была очень сильно сокращена, на нее было выделено всего 2 млрд руб., и она не распространялась на тракторы и комбайны, что негативно повлияло на производство этих машин, обратила внимание глава «Росспецмаш». Другие меры поддержки сельхозпроизводителей для приобретения техники — это программа «Росагролизинга», льготные кредиты. «Однако в этом году срезали финансирование не только программы 1432, но и приостанавливали выдачу льготных кредитов. Все это очень сильно влияет на покупательную способность и темпы приобретения техники», — сказала Елизарова. По статистике «Росспецмаш», поддержка по программе 1432 сглаживает негативный эффект от снижения цен на зерно: с момента начала ее работы в 2013 году даже при падении цен на зерно продолжался рост производства техники.



Петербургский тракторный завод в этом году планирует выпустить около 3,5-3,7 тыс. тракторов всех видов против 4,3 тыс. в 2022-м, рассказал гендиректор предприятия Сергей Серебряков в интервью «Ведомости Северо-Запад». Причина сокращения производственной программы — низкий спрос аграриев на технику на фоне падения доходов, пояснил он. Серебряков также сообщил, что компания переориентировала экспортные поставки с рынков Северной Америки и Европы, на долю которых приходилось около 20% внешних продаж, на новые рынки Африки и Азии. В начале года первые машины уже отправились в Эфиопию, налажено сотрудничество с ЮАР.

В «Росспецмаш» входят не только производители сельхозтехники, но и оборудования для пищевой промышленности и переработки. «В этом году мы видим достаточно существенное падение производства сельхозтехники, но при этом рост, причем заметный, выпуска оборудования для переработки», — обратила внимание Елизарова. Такое оборудование, по ее словам, пользуется спросом у небольших сельхозпроизводителей, которые, видя низкую цену на сырье, начали вкладываться в собственную переработку. Так, в сегментах оборудования для кормозаготовки, переработки молока и мяса спрос превышает предложение. «Сельхозпроизводители сейчас видит, что на продажах готовой продукции они получат больше добавленной стоимости», — подчеркнула глава ассоциации.



Она также отметила, что, несмотря на падение производства, ни один инвестиционный проект по строительству и модернизации машиностроительных заводов не остановился. «В прошлом году открылся “Пегас-Агро” - сейчас это крупнейший производитель самоходных опрыскивателей, — привела пример Елизарова. — В ближайшее время мы ждем открытия нескольких новых площадок, где будет выпускаться больше современной техники».



Сейчас у клиентов сельхозмашиностроительных предприятий есть запрос на «умную» технику, которая помогает экономить, контролировать и анализировать работу в поле. Поэтому многие производители техники пытаются делать свои продукты по цифровизации, отметила Елизарова.



Одна из ключевых проблем развития сельхозмашиностроения — компонентная база. Для ее решения есть меры поддержки со стороны Минпромторга: выделяются гранты на производство автокомпонентов, льготные кредиты. «К сожалению, производить в России компоненты для техники получается пока еще дороже, чем купить в Китае, но все равно многие наши предприятия начинают заниматься локализацией компонентной базы в России», — знает глава «Росспецмаш».



И все же, считает она, главным фактором успешного развития сельхозмашиностроения является создание благоприятных условиях для сельхозпроизводителей. «Это и льготные кредиты, и доступ продукции наших аграриев к зарубежным странам, и страхование урожая, и предоставление адресной продовольственной помощи малоимущим слоям населения, и, конечно, гарантирование минимальных цен на сельхозпродукцию», — заключила Елизарова.



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