Минсельхоз ожидает дальнейшего снижения рентабельности в отрасли

Основная причина падения рентабельности — низкие цены на зерно Pixabay

Рентабельность сельхозпроизводства в России в этом году может составить 16% с учетом субсидий, тогда как в 2022-м она в среднем была на уровне 20%. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Рентабельность в секторе продолжает снижаться: в 2021-м она составляла 25,6%, следует из презентации Фастовой.



Основная причина падения рентабельности — низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно, пояснила Фастова. «Но посмотрим, как цена будет себя вести до конца года, у нас есть еще полгода фактически», — добавила она.



Также на уровень рентабельности негативно влияет рост заработных плат в сельском хозяйстве. Согласно презентации, в прошлом году средняя по отрасли зарплата увеличилась с 35,6 тыс. руб. до 42,3 тыс. руб. в месяц. В этом году, по прогнозу агроведомства, динамика будет незначительной — в среднем зарплаты могут увеличиться на 100 руб. Повышение зарплат связано с усилением конкуренции за кадры, пояснила Фастова.



Накануне в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что в прошлом году рентабельность производителей зерновых снизилась почти в два раза. В результате неисполнения российских требований по «зерновой сделке» очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте. А экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на растениеводов, пояснил он. Недополученный доход, или потери производителей Патрушев оценил в 130 млрд руб.



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