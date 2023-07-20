разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз ожидает дальнейшего снижения рентабельности в отрасли

В этом году она может составить 16% с учетом субсидий

| Агроинвестор |

Основная причина падения рентабельности — низкие цены на зерно
Основная причина падения рентабельности — низкие цены на зерно

Рентабельность сельхозпроизводства в России в этом году может составить 16% с учетом субсидий, тогда как в 2022-м она в среднем была на уровне 20%. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Рентабельность в секторе продолжает снижаться: в 2021-м она составляла 25,6%, следует из презентации Фастовой.

Основная причина падения рентабельности — низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно, пояснила Фастова. «Но посмотрим, как цена будет себя вести до конца года, у нас есть еще полгода фактически», — добавила она.

Также на уровень рентабельности негативно влияет рост заработных плат в сельском хозяйстве. Согласно презентации, в прошлом году средняя по отрасли зарплата увеличилась с 35,6 тыс. руб. до 42,3 тыс. руб. в месяц. В этом году, по прогнозу агроведомства, динамика будет незначительной — в среднем зарплаты могут увеличиться на 100 руб. Повышение зарплат связано с усилением конкуренции за кадры, пояснила Фастова.

Накануне в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что в прошлом году рентабельность производителей зерновых снизилась почти в два раза. В результате неисполнения российских требований по «зерновой сделке» очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте. А экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на растениеводов, пояснил он. Недополученный доход, или потери производителей Патрушев оценил в 130 млрд руб.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №07, июль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2023
Рекордный вал — экономический провал. Большой прошлогодний сбор сократил энтузиазм аграриев по выращиванию зерновых культур в сезоне 2023/24

«Агроинвестор»

Рекордный вал — экономический провал. Большой прошлогодний сбор сократил энтузиазм аграриев по выращиванию зерновых культур в сезоне 2023/24
«Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день». Глава «АгроГарда» Павел Царев — о желании расширить земельный банк, управлении издержками и нюансах импортозамещения

«Агроинвестор»

«Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день». Глава «АгроГарда» Павел Царев — о желании расширить земельный банк, управлении издержками и нюансах импортозамещения