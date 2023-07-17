Агрохолдинг «Доставка морем» вошел в топ-15 экспортеров зерна

В августе прошлого года «Доставка морем» отгрузила первую партию зерна из Новороссийска «Доставка морем»

Агрохолдинг «Доставка морем» по итогам сезона-2022/23 вдвое увеличил отгрузки сельхозпродукции на внешние рынки и вошел в топ-15 экспортеров зерна, заняв 14-е место, по данным Logistic OS. «Сезон выдался непростым, но очень успешным. В августе 2022 года мы впервые вышли на большую воду и отгрузили первый теплоход категории “Панамакс” из Новороссийска. Активная работа на большой и малой воде позволила нам удвоить объем вывоза и максимально приблизиться к отметке в 1 млн т», ― рассказала гендиректор компании Наталья Тугалева.



Общий объем поставок в прошлом сезоне составил более 952,9 тыс. т, в том числе около 491,6 тыс. т было отгружено на большой воде, 461,3 тыс. т — на малой, уточнила «Агроинвестору» Тугалева. «Наш бизнес достаточно молодой: мы начали свою деятельность в сезоне-2016/17. Тем не менее не так давно поняли, что уже вышли в новую лигу — в число 15 крупнейших экспортеров, поэтому должны уметь оперировать и морскими, и речными партиями», — рассказала она.



Отгрузка на большой воде, где стоимость одной судовой партии достигает 2 млрд руб., потребовала повышения лимитов финансирования и серьезной работы с банками. На конец прошедшего сезона общий объем финансирования компании вырос более чем в два раза ― до 15 млрд руб.



Также, по словам Тугалевой, в прошедшем сезоне «Доставка морем» расширила ассортимент продукции, поставляемой на экспорт, до 12 позиций. Примерно половина объемов (450 тыс. т) пришлась на пшеницу, также на внешние рынки было поставлено 190 тыс. т кукурузы и 92 тыс. т ячменя. «Кроме того, было отправлено 30 тыс. т масла (подсолнечного, соевого, рапсового), 36 тыс. т гороха, 16 тыс. т сои и более 100 тыс. т продуктов глубокой переработки», — приводит данные она. С такими показателями компания, по данным Logistic OS, стала десятой по объему экспорта бобовых и продуктов переработки. «Традиционно основные объемы наших поставок идут в Турцию, которая, по сути, является Grand Bazaar для покупателей со всего мира», — уточняет Тугалева.



Основной ассортимент продукции для экспорта завозится из южных регионов (Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края), Центра и Приволжья (Воронежская, Белгородская, Саратовская, Пензенская области), откуда затем грузы доставляются в южные порты автотранспортом. «Однако параллельно мы развиваем поставки по железной дороге и водным речным транспортом», — добавляет Тугалева.



Общая квота холдинга на экспорт зерновых во второй половине прошедшего сезона составила 272 тыс. т и была выбрана более чем на 98%.

Исходя из планов покупателей на ближайший год и возможностей финансовых линий, в этом сезоне компания может увеличить экспорт до 1,5 млн т. «Однако прогнозы — дело неблагодарное, особенно в период турбулентной внешней среды, — обращает внимание Тугалева. — Для компании важны не столько объемы поставок, сколько рентабельность, а в низкомаржинальном трейдинговом бизнесе достичь ее достаточно непросто. Поэтому мы делаем фокус на широкий ассортимент продукции и премиальные товарные позиции с высокой стоимостью. В новом сезоне продолжим придерживаться этой стратегии, расширяя наш ассортимент».



Кроме того, в сезоне-2023/24 компания планирует открыть собственную торговую сессию на НТБ. «Товарная биржа ― это удобный инструмент для агроэкспортера, который позволяет в автоматизированном режиме накапливать судовые партии товара по рыночным ценам, — поясняет Тугалева. — Сделки не требуют бумажного оформления, публичные санкции за нарушение условий договора дисциплинируют продавца и покупателя. Согласно нашим внутренним прогнозам, мы ожидаем дальнейшего роста и консолидацию объемов на площадках товарной биржи». Чтобы оставаться конкурентоспособным экспортером, компания разрабатывает цифровые и финансовые решения для своих партнеров, и в будущем планирует создавать специальные сервисы для поставщиков сельхозпродукции, помогающие выходить и торговать на бирже, добавляет она.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

