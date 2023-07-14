Срок соглашения истекает 17 июля flickr.com

Россия рассматривает вариант приостановки участия в «зерновой сделке» и возвращения в нее, когда будут выполнены условия, учитывающие интересы нашей страны, сказал президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены — пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова», — отметил глава государства. Он также добавил, что еще есть несколько дней, чтобы подумать, как поступить. Срок соглашения истекает 17 июля.



«Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то, да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты, — напомнил Путин. — Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все — игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов».



Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме Владимиру Путину предложил продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев — по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT «дочку» российского банка. Источники агентства говорят, что ЕС рассматривает такую возможность для проведения транзакций по поставкам продовольствия и удобрений из России.



В начале июля Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT. По их информации, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН. Правда, вскоре ТАСС со ссылкой на первого зампреда банка Кирилла Левина сообщил, что банк не рассматривает вариант создания «дочки» для подключения к SWIFT в рамках «зерновой сделки».



В середине июня Путин говорил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из «зерновой сделки». Тогда глава государства в очередной раз отмечал, что значительная часть зерна, поставляемого Украиной по этому соглашению, уходит в ЕС, а не в беднейшие страны, как предполагалось.



Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Вторая часть соглашения — меморандум Россия — ООН — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» (5 июня он был подорван) и разблокировка счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции. Несмотря на то, что вторая часть соглашения, касающаяся интересов России, не выполняется, страна не раз продлевала участие в сделке.



«Я знаю, что генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] и сотрудники Организации Объединенных Наций, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России, соответствующих условий. Но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний», — сказал президент в эфире «Россия 24».



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