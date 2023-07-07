В структуре российских портовых перевозок зерно занимает четвертое-пятое места Росморпорт

Грузооборот российских портов в этом году может выйти на новый рекорд. Об этом в ходе III Балтийской зерновой ассамблеи «Белые ночи — 2023», организованной аналитической компанией «ПроЗерно» рассказал ее гендиректор Владимир Петриченко. Общий грузооборот отечественных портов по итогам прошедшего года составил 842 млн т, превзойдя рекорд 2019-го в 840 млн т. По итогам текущего года он может еще вырасти — за январь-май 2023-го грузооборот морских портов России увеличился на 11,2% относительно аналогичного периода годом ранее и составил 379 млн т, привел данные Петриченко.



«Через иностранные порты наши грузы идут все меньше, — подчеркнул Петриченко. — Если в 2007 году через них уходило почти 22% российских грузов, то сейчас показатель снизился до 2,3%. То есть, мы переходим на свои порты».



Зерно в структуре российских портовых перевозок занимает четвертое-пятое места. По итогам 2022 календарного года его через российские порты было вывезено 45 млн т. В целом портовые мощности для отгрузки зерна в России, по оценке ФТС, составляют 72 млн т. При этом, как полагает Петриченко, в ближайшее время мы выйдем на показатель в 80 млн т и выше: на подходе окончание строительства универсального терминала в Усть-Луге на Балтике, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2024 год. Проект реализует компания «Новотранс».



Как ранее сообщалось в СМИ, предполагается, что терминал будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн т. Также было заявлено еще несколько проектов по строительству терминалов для перевалки зерна, в том числе на Балтике, в Азове, Таганроге, однако позже реализация некоторых из них была приостановлена.



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