Правительство планирует привязать курсовые пошлины к мировым ценам

С 1 октября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров Е. Разумный

В правительстве идет обсуждение возможности изменения механизма расчета «курсовых» экспортных пошлин путем учета мировых цен на товары, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в кабмине. Таким образом, пошлина может быть обнулена не только при снижении курса доллара, но и при падении мировых цен на товары ниже определенного уровня. Это может помочь облегчить положение экспортеров. Детали расчета не разглашаются, однако собеседник издания в правительстве уточнил, что решение может быть принято в течение двух-трех недель.



С 1 октября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, за исключением нефти, газа, зерна, леса и некоторых других товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб. и составляют 4-7%, в зависимости от курса. Дополнительные поступления в бюджет от экспортных пошлин ожидаются на уровне 151 млрд руб. в этом году и 604 млрд руб. в 2024-м.



Участники рынков товаров, на которые налагаются «курсовые» экспортные пошлины, считают, что успешность обновленного механизма зависит от выбора показателя для расчета мировых цен и уровня цены отсечения, выяснил «Коммерсантъ». Основные агентства, публикующие ценовые бенчмарки для ряда товаров, находятся в недружественных странах. «В Китае практически все товары торгуются на бирже, включая даже куриные яйца, — говорит собеседник издания. — Поэтому важно, какие бенчмарки и площадки будут использоваться. Например, золото торгуется на LBMA в Лондоне, но все большую популярность набирает Shanghai Gold Exchange, где в скором времени может быть основным ценовым индикатором, по мнению некоторых экспертов».



На основные товары сектора АПК — зерно, подсолнечное масло и шрот — экспортные пошлины с 2021—2022 зависят от курса рубля к доллару и от уровня цен, по которым осуществляется экспорт, напоминает вице-президент Газпромбанка, руководитель Центра экономического прогнозирования Дарья Снитко. Порядок, действующий с 1 октября, определил пошлины на прочие масла и шрота, сахар, ряд продуктов пищевой промышленности, зависящие от курса, но устанавливающиеся как процент от таможенной стоимости.



«Сегодня нет пошлин, которые рассчитываются от мировых цен на продовольственные товары. Во многом это происходит из-за того, что не существует таких мировых бенчмарков в условиях нарастающей фрагментации мировых рынков всех видов сырья, — сказала Снитко «Агроинвестору». — Центр ценовых индексов Газпромбанка с 2022 года осуществляет работу по созданию индикаторов экспортных цен на базисах российских портов по широкому перечню товаров от нефти до подсолнечного масла. Эти индикаторы получаются путем опроса участников рынка о сделках по методике, отвечающей лучшим мировым практикам».



Сейчас Банк России прорабатывает методику введения российских бенчмарков на российские экспортные товары, а также совместно с товарными биржами организует биржевые аукционы на товары, в том числе продукцию АПК, прокомментировала «Агроинвестору» аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева. Например, НТБ (входит в состав «Московской биржи») уже проводит аукционы, по итогам которых формируются индексы цен на широкий круг продукции АПК. Данные НТБ показали, что аукционы проводятся на широкий круг товаров АПК — пшеницу, подсолнечник, сахар, кукурузу, рапс, сою, подсолнечное масло, ячмень, рассказала эксперт. На основе полученных индексов цен рассчитывается экспортная пошлина на товары.



В результате получается, что инициатива по учету мировых цен полностью противоречит направлению проводимой работы Банка России и российских товарных бирж, отметила Лукичева. «При этом ценовые индексы, сформированные на основе аукционов, отражают динамику мировых цен, так как российские экспортеры осуществляют продажи в привязке к мировым ценам, а не в отрыве от мирового рынка, — сказала эксперт. — Поэтому вряд ли изменение текущей методики расчета экспортных пошлин принесет налоговые послабления компаниям, лишь еще больше запутает и без того сложную ситуацию».

