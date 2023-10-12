Госдума обсуждает вопрос предоставления субсидий аграриям на компенсацию роста стоимости ГСМ

В целом ситуация на рынке топлива начала стабилизироваться Pixabay

Депутаты Госдумы рассматривают предложение о предоставлении дополнительных субсидий в размере 12-14 млрд руб. для компенсации аграриям роста издержек, связанных с удорожанием топлива. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, пишет ТАСС. Завальный надеется, что предложение будет одобрено. Он отметил, что рост цен на топливо стал серьезной проблемой для сельхозпроизводителей в этом сезоне.



Цены на топливо начали стабилизироваться к октябрю, но не так быстро, как хотелось бы, ранее отмечал глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. По его словам, с начала августа к 21 сентября цена 1 т дизтоплива выросла на 25 тыс. руб. С 21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 6 октября запрет в отношении дизельного топлива частично был снят, кроме того, с 1 октября был возвращен прежний коэффициент в расчете топливного демпфера (с 0,5 до 1).



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что влияние роста цен на ГСМ для аграриев действительно очень серьезное. «Это связано с тем, что сельхозпроизводители за счет действия экспортных пошлин не могут экономически противопоставить что-то этому повышению цен. Соответственно, это дополнительные издержки, а учитывая, что убирать урожай все равно надо, озимый сев тоже нужно проводить, деньги берутся из других статей расходов. Поэтому любая компенсация сейчас поможет аграриям. Правда, поддержка от государства запаздывает», — считает эксперт. По его словам, расходы на ГСМ для аграриев раньше находились на уровне 10-12% в общей структуре затрат, сейчас показатель составляет около 20%.



10 октября в Госдуме прошло совещание, на котором депутаты обсудили стабилизацию цен на ГСМ для аграриев. Отмечалось, что в целом ситуация на рынке начала стабилизироваться. «Видим, что есть необходимость проанализировать закупку аграриями нефтепродуктов с мелкооптовых нефтебаз и по другим каналам, чтобы исключить завышение цен на ГСМ. Для этого на следующей неделе проведем совещание с участием представителей Федеральной антимонопольной службы России», — сказал заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.



В сентябре Госдума взяла на особый контроль вопрос резкого роста цен на дизельное топливо и проблемы с его поставками. Было принято решение вести ежедневный мониторинг цен до момента стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Ситуация с обеспечением топливом сельхозпроизводителей также взята на особый совместный контроль Минсельхоза и Минэнерго.



По данным Росстата, средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю со 2 по 9 октября снизилась на 0,45%, или на 29 коп. — до 64,61 руб. за литр. Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива уменьшилась впервые после непрерывного роста с середины мая — на 0,14%, или на 9 коп. — до 64,9 руб. за литр.



В начале октября глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных говорил, что парламентарии могут обсудить вопрос установления на законодательном уровне ответственности за срыв посевной или уборочной кампании, в том числе из-за необоснованного повышения цен на горюче-смазочные материалы для АПК. «Что касается цен на ГСМ, нас эта ситуация крайне возмущает <...>. Я думаю, ситуация с ростом цен на ГСМ в этой уборочной кампании начнет исправляться. Но в последующем, я думаю, может быть, даже законодательно обсуждать какую-то ответственность», — приводил его слова ТАСС.



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