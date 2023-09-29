Внутренние цены на подсолнечник могут продолжить снижаться

В этом году урожай основных масличных может составить 27,4 млн тонн ГК «Эфко»

Сейчас подсолнечник — это единственная масличная культура, внутренние цены на которую снижаются. По словам аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, цены на него формируются исходя из экспортных котировок на масло и курса доллара. «Сейчас мы ждем, что подсолнечник “нырнет” на уровень 20 тыс. руб./т», — сказал эксперт в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Снижение связано, во-первых, с тем, что курс доллара не оказывает поддержу МЭЗам, и, соответственно, аграриям. Во-вторых, экспортная цена на масло снижается. Кроме того, спрос со стороны переработчиков не очень активен из-за уже проведенной долгосрочной контрактации.



В ходе конференции Лозовой также рассказал, что в этом календарном году урожай основных масличных культур может составить 27,4 млн т, из них подсолнечника — 16 млн т (около 16,4 млн т годом ранее), сои — рекордные 6,1 млн т (чуть менее 6 млн т). По словам Лозового, соя — одна из самых высокомаржинальных культур, в том числе за счет устойчивого спроса со стороны КНР. Предварительная оценка по сбору рапса — 4 млн т, но средняя урожайность в некоторых регионах сейчас ниже, чем в прошлом году. Кроме того, в некоторых регионах отмечаются сложности при уборке.



Сбор масличного льна может составить 1,5 млн т (1,7 млн т). «Но это [снижение], наверное, все-таки позитивный момент именно для этой культуры, потому что минувший сезон был очень негативным для российских сельхозпроизводителей с точки зрения цены. То есть масличный лен потерял свою хорошую, интересную прибыльность, потому что мировой рынок фактически был забит сырьем из Канады, Казахстана, России», — отметил Лозовой. Сейчас, по его словам, ситуация разворачивается в обратную сторону, и в новом сезоне ожидается спад производства в ключевых странах-производителях, а в Канаде также снижаются и переходящие запасы.



Экспорт растительных масел по итогам сезона-2022/23 побил рекорд — было вывезено более 6 млн т, в том числе 3,85 млн т подсолнечного масло (4,5 млн т и 3,04 млн т соответственно в прошлом году). Основной тренд этого сезона — переориентация поставок на Китай (596 тыс. т в сезоне-2021/22 и почти 2,3 млн т в 2022/23-м) и Индию (370 тыс. т против 814 тыс. т), в то время как Турция стала главным разочарованием сельхозгода — поставки туда снизились с 966 тыс. т в сезоне-2021/22 до 649 тыс. т.

В ходе своего выступления Лозовой также отметил, что главным трендом нового сезона будет новая экспортная пошлина, привязанная к курсу рубля. По его мнению, основные продукты, которые нововведение затронет больше всего, — масличный лен, соевое и рапсовое масла, а также льняное масло, но объемы его переработки не такие большие. Лозовой считает, что масличный лен мог бы пройти путь других наиболее популярных масличных культур с ростом производства и переработки, но с введением пошлины на его экспорт интерес аграриев к производству может немного снизиться. «Но, мне кажется, не катастрофическое, но более тяжелое положение будет у тех, кто занимается производством соевого и рапсового масел. Потому что маржинальность компаний, которые занимаются выпуском и экспортом, достаточно низкая», — сказал аналитик. По его мнению, пошлина 7% при курсе 95 руб. за доллар может достаточно негативно отразиться на экономике предприятий.



Лозовой также отметил, что не стоит ожидать отмены пошлин на экспорт подсолнечника, поскольку российские МЭЗы не до конца загружены. Сейчас их общая мощность (по всем масличным) составляет 29,8 млн т, а к концу года может вырасти до 30 млн т. За последние три года их загрузка увеличилась на 15%, примерно до 90%. «Это опять же фактор рекордных урожаев последних лет, высоких переходящих остатков и появления новых предприятий», — пояснил Лозовой. Он также ожидает запуска большого количества МЭЗов в Дальневосточном федеральном округе за счет активного развития производства сои. «Нельзя сказать, что там сейчас большое количество компаний расположилось и строит свои заводы, но те игроки, которые туда зашли — это очень крупные игроки, которые способны переработать очень внушительные объемы», — подчеркнул Лозовой.



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