Гидрометцентр предупредил о нехватке влаги для дозревания подсолнечника в Поволжье и на Юге

Урожай подсолнечника в этом году может превысить прошлогодний рекорд Pixabay

В конце августа и начале сентября в регионах Приволжского и Южного федеральных округов были неблагоприятные агрометеорологические условия, наблюдался дефицит осадков и почвенная засуха. В то же время на Дальнем Востоке происходило подтопление посевов из-за ливней, пишет поле.рф со ссылкой на материалы Гидрометцентра.



В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах погода была нестабильной в последние 10 дней августа. Условия для уборки зерновых культур ухудшились по сравнению с предыдущей декадой из-за дождей. В западных районах Северо-Западного, центральных и юго-восточных районах Центрального и восточной половине Приволжского федеральных округов уборочные работы затруднялись в течение четырех-семи дней. В дни без осадков условия для уборки были удовлетворительными, но стебли зерновых культур просыхали медленно из-за высокой влажности воздуха и прохладной погоды, отметил Гидрометцентр. В некоторых северных земледельческих районах фиксировались заморозки, которые могли быть опасными для ряда культур, включая картофель.



В целом, агрометеорологические условия для формирования урожая поздних зерновых и пропашных культур были хорошими и удовлетворительными, сказано в материалах Гидрометцентра. Влагообеспеченность была достаточной, но на большей части Приволжского федерального округа она снизилась, а на некоторых полях была почвенная засуха. В южной половине Приволжья кукуруза достигла спелости, и началась ее уборка. У подсолнечника продолжалось созревание семян, а на некоторых полях он достиг уборочной спелости.



По данным аналитического центра «Русагротранса», урожай подсолнечника в этом году может превысить прошлогодний рекорд (16,36 млн т, согласно Росстату) и достигнуть 16,38 млн т. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, его последняя оценка урожая подсолнечника составляет 16,6 млн т без учета новых регионов. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее говорил «Агроинвестору», что урожай подсолнечника в этом году ожидается немного ниже, чем в прошлом — около 16 млн т.



По оценке Минсельхоза, урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) неделю назад повысил прогноз по сбору зерна в России. Новый прогноз предполагает сбор 91 млн т пшеницы и общий урожай зерна на уровне 140 млн т. Предыдущая оценка составляла 89,5 млн т и 139 млн т соответственно. Последний прогноз урожая от компании «ПроЗерно» - более 140 млн т зерна, из них пшеницы — 90,7 млн т, кукурузы — 15 млн т, ячменя — 20,5 млн т.



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