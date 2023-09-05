В России увеличилось производство круп

Увеличение объемов выпуска круп приводит к снижению цен на них Т. Кулистикова

Производство различных видов круп в России за январь-июль 2023 года достигло более 1 млн т, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В том числе, выпуск гречневой крупы вырос на 6,8%, овсяной — на 19,9%, кукурузной — на 4,3%. В министерстве отметили, что цены на основные виды круп снизились. Так, к 30 августа гречневая крупа подешевела на 12,3% с начала года, рисовая — на 4%. В этом году площади под гречихой увеличились до 1,3 млн га (+14,3%), под рисом — до 189,6 тыс. га (+7,4%). Уже собрано 50,6 тыс. т гречихи, что почти в два раза больше, чем на эту же дату в прошлом году. По прогнозам Минсельхоза, общий сбор агрокультуры превысит прошлогодний и составит более 1,2 млн т.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подтвердил «Агроинвестору», что цены на крупы в опте сейчас снижаются. Так, стоимость гречневой крупы первого сорта в опте составляет 42,9 тыс. руб./т, тогда как в начале августа она стоила 43,4 тыс. руб./т. Рисовая крупа первого сорта в опте стоит 76,7 тыс. руб./т, месяцем ранее — 77,1 тыс. руб./т. Оптовая стоимость пшена первого сорта находится на уровне 28,5 тыс. руб./т, в начале августа — 29,5 тыс. руб./т.



Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сказала «Агроинвестору», что по итогам семи месяцев 2023 года общее производство круп оказалось на 4,96 тыс. т выше, чем за тот же период прошлого года. При этом выработка гречневой крупы увеличилась почти на 19 тыс. т до 300 тыс. т в связи с высокими валовыми сборами гречихи в 2022 году. Производство риса сократилось с 322,6 тыс. т до 316,7 тыс. т, пшена — с 60,2 тыс. т до 53,3 тыс. т.



За 11 месяцев крупяного сезона 2022/23 (сентябрь-июль) общее производство круп выросло на 23 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, рассказала Глазунова. По ее словам, это рекордный показатель. Основной прирост произошел за счет гречневой крупы. Ее было произведено почти на 49 тыс. т больше. При этом производство риса и пшена снизилось. Эксперт также рассказала, что к 31 августа оптовая стоимость гречки составляла 47 тыс. руб./кг, в прошлом году к концу лета она стоила 76,7 тыс. руб./кг. Пшено сейчас стоит 34,1 тыс. руб./кг, горох — 26,1 тыс. руб./кг, отечественный рис — 81,3 тыс. руб./кг.



В конце июля руководитель «Южного рисового союза» Игорь Лобач говорил, что урожай рис в этом году составит 1,05-1,1 млн т, объем производства крупы — порядка 60% от сбора. По его словам, в этом году посевы только в Краснодарском крае заняли 109 тыс. га вместо запланированных 92 тыс. га. Несмотря на то, что в Крыму посевы погибли из-за разрушения Каховской ГЭС, полученного в стране урожая будет достаточно, чтобы обеспечить не только Россию (потребление составляет около 540 тыс. т в год), но и импортеров.

