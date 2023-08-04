Производители риса могут предложить Минсельхозу отменить ограничение на его экспорт

Россия могла бы поставить на внешние рынки около 150 тысяч тонн риса, что особенно актуально но фоне роста мировых цен Т. Кулистикова

Исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко сказал поле.рф, что отраслевое объединение может предложить Минсельхозу отменить ограничения на экспорт риса, так как его урожай в этом году может составить 1,05-1,08 млн т при посевных площадях в 190 тыс. га. «Хочу сказать, что риса-сырца у нас вполне достаточно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, и переходящих остатков нам хватает, ажиотажа у нас никакого не будет. Тем более что через месяц мы начинаем уборку нового урожая. Оснований для беспокойства нет», — объяснил Радченко.



Ранее из-за засухи Индия ввела запрет на экспорт большинства сортов риса, кроме басмати. По словам Радченко, на долю этой страны ежегодно приходится порядка 120 тыс. т поставок риса в Россию, однако у него нет опасений из-за ограничений. Во-первых, в Россию ввозился в основном как раз длиннозерный рис басмати, так как в силу климатических условий выращивать его в нашей стране невозможно. Во-вторых, на мировом рынке риса есть еще несколько крупных игроков: Вьетнам, Таиланд, Пакистан. Правда, поставщики риса из Таиланда и Вьетнама уже начали повышать цены (в среднем плюс $80/т) даже по заключенным контрактам из-за действий индийских властей, сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что сейчас есть только прогнозы урожая риса. По его оценкам, сбор составит минимум 970 тыс. т, что полностью покрывает внутреннее потребление. «Но специфика в том, что мы потребляем как круглозерный рис, так и импортный длиннозерный — он у нас физически не производится. Поэтому импорт риса у нас всегда был и будет», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, Россия могла бы экспортировать около 150 тыс. т риса, хотя часть из этого объема все равно пойдет в страны ЕАЭС, на которые ограничения не распространяются.



«Индия ввела запрет на экспорт риса. Соответственно, цены на него у всех основных поставщиков выросли, что будет влиять и на нас — сколько сможем закупить и по какой цене. По моему мнению, в этой ситуации было бы рационально не запретить экспорт риса из России, а ввести квоту по принципу шлагбаума на эти 150 тыс. т и, может быть, продать этот объем на бирже экспортерам», — считает Корбут. Оставшегося объема будет достаточно для внутреннего потребления, а сельхозпроизводители и экономика получат дополнительные деньги.



В июле руководитель «Южного рисового союза» Игорь Лобач говорил, что в России нет проблем с обеспечением рисом: его урожай в этом году составит 1,05-1,1 млн т, объем производства крупы — порядка 60% от сбора. По его словам, ограничения на экспорт не будут сняты до тех пор, пока урожай агрокультуры не достигнет 1,15 млн т. Ранее обычно поставки на внешние рынки составляли 180-240 тыс. т, при этом 220 тыс. т риса импортировалось.



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