Госдума может рассмотреть законопроект о «честной цене» в октябре

Торговые сети уже практикуют указание цены за целую единицу измерения в случаях объективной востребованности такой информации М. Стулов

Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект, обязывающий магазины указывать цену за 1 кг или 1 л товара. Как пишут «Известия», законопроект получил положительный отзыв правового управления нижней палаты парламента и рекомендован к рассмотрению. В профильном комитете по промышленности и торговле изданию подтвердили, что документ будет рассмотрен в осеннюю сессию.



Автор законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, слова которого приводят «Известия», пояснил, что потребители традиционно привыкли покупать эталон объема или веса товара, например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сейчас можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного ниже, но количество продукции при этом уменьшается. По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей. «После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона», — отметил депутат.



Как ранее писал «Агроинвестор», в июле по поручению Чернышова были проведены массовые анонимные рейды по 122 популярным сетевым универсамам Москвы, которые выявили массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при сохранении цены. Так, в результате проверок выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции представлено в упаковках объемом 925-950 мл, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока или кефира других производителей.



Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш считает, что обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но еще и его стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей: им будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения «цена — качество», пишут «Известия».



Между тем, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в середине июля отмечала, что не фиксирует массового запроса от потребителей на такого рода изменения в ценниках. «Большинство покупателей при выборе продуктов редко ориентируются на конкретный вес, а в первую очередь оперируют удобством упаковки и доступностью по цене конкретного товара», — уточняла ассоциация. Хотя торговые сети уже практикуют указание цены за целую единицу измерения в случаях объективной востребованности такой информации. При этом они оценивают, не будет ли она перегружать ценник и путать покупателей и несет ли практическую пользу в каждом конкретном случае. Если закон о «честной цене» будет принят, то новые требования повлекут дополнительные затраты для торговли и перестройку операционных процессов, обращала внимание ассоциация.



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