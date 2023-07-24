Депутатская проверка выявила массовую шринкфляцию

Визуально уменьшенная упаковка может не отличаться от привычной Е. Разумный

По поручению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова были проведены массовые анонимные рейды по 122 популярным сетевым универсамам Москвы, которые показали массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, пишет РИА «Новости». Так, в результате проверок выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции представлено в упаковках объемом 925-950 мл, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока или кефира других производителей.



Крупы, которые составляют основу потребительской корзины, — гречка, рис, пшено, овсяные хлопья — в 97% случаев расфасованы в пачки по 450 г и 900 г вместо привычных 500 г и 1 кг. При этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой, отметил депутат. «Тысячи обращений в поддержку законопроекта "О честной цене" свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива. Уверен, что масштаб проблемы и включенность людей позволят нам утвердить документ в максимально сжатые сроки», — цитирует Чернышова агентство.



Ранее Чернышов внес в Госдуму законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения — 1 кг или 1 л. Депутат объяснял свою инициативу необходимостью защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверную информацию о реальной стоимости продукта. Он сетовал, что честная упаковка в последние годы стала редкостью, а «производители продуктов и бытовой химии словно соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги».



Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ говорит, что шринкфляция — это способ скрытого повышения цен, пишет RT. «И даже Росстат это не улавливает. Они фиксируют: цена не изменилась. А она изменилась скрытым обманным способом», — уточнил он. По его мнению, правительство должно внести соответствующие изменения в правила продажи розничных товаров.



Правда, крупные торговые сети выступили против законопроекта о «честной цене», писал в середине июля «Агроинвестор». Ассоциация компаний розничной торговли отмечала, что не фиксирует массового запроса от потребителей на такие изменения в ценниках. «Большинство покупателей при выборе продуктов редко ориентируются на конкретный вес, а в первую очередь оперируют удобством упаковки и доступностью по цене конкретного товара», — уточняла ассоциация.



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