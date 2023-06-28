Минсельхоз прорабатывает возможность компенсации затрат на экспорт молочной продукции

Особенно перспективным агроведомство считает экспорт сухого молока С. Портер

Минсельхоз прорабатывает возможность введения компенсации экспортерам 100% затрат на поставки молочной продукции на внешние рынки. Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Татарстане «Всероссийский день поля» и 10-го Открытого чемпионата России по пахоте. «Это все должно стабилизировать ситуацию на рынке <...>. На сегодняшний день производство молока не падает, и в целом маржинальность бизнеса позволяет нам, с учетом государственной поддержки, продолжать стабильно развивать отрасль», — добавил Разин.



Замминистра считает особенно перспективным экспорт сухого молока. Также он обратил внимание на то, что в этом году объем субсидий регионам для поддержки молочного животноводства вырос на 2 млрд руб. «Также ключевым фактором является повышение эффективности работы сельхозорганизаций», — считает Разин.



По словам замминистра, сложности в отрасли связаны с изменением в потреблении молочной продукции внутри страны и трудностями при экспорте. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» говорил, что в 2022-м прирост производства товарного молока составил 3,5%. Однако спрос стагнирует, и к концу 2022 года отрасль столкнулась с ростом производства и запасов на десятки процентов по отношению к 2021-му. «Думаю, что ситуация приведет к ускоренной выбраковке того самого скота, который не выбраковывался в прошлом году, оптимизации рационов, чтобы снизить себестоимость и немножко — объемы производства, чтобы они не так давили на рынок <...>. Текущий момент нужно просто пережить, пережить всем вместе», — отмечал Белов.



С 30 июня по 9 июля 2023 года вблизи от выставочного центра «Казань Экспо» и международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая будет проходить 10-й Открытый чемпионат России по пахоте, на котором определятся лучшие механизаторы из более чем 40 регионов и дружественных стран встретятся, чтобы определить победителя всероссийских пахотных соревнований.

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