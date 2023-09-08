В Самарской области открылся завод по переработке масличных

Завод является одним из самых крупных в Европе и будет способствовать развитию местных фермерских хозяйств «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов»

«Тольяттинский комбинат пищевых продуктов» запустил первую очередь завода по переработке масличных культур в ОЭЗ «Тольятти» в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. Завод будет производить подсолнечное масло, совокупная мощность первой очереди составляет 250 тыс. т в год. Комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. т масличных в год, включая подсолнечник, рапс и лен. Инвестиции в первый этап проекта составили 15 млрд руб.



Завод является одним из самых крупных в Европе и будет способствовать развитию местных фермерских хозяйств, отметил гендиректор предприятия Михаил Смирнов, слова которого приводятся в сообщении. Предприятие будет закупать масличные у сельхозтоваропроизводителей Поволжья и реализовывать растительные масла и шроты на внутреннем и внешних рынках. Тепловая энергия, получаемая при сжигании лузги семян подсолнечника, будет использоваться для выработки электроэнергии для предприятия.



В июне пресс-служба правительства Самарской области сообщала, что «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов», возводимый в ОЭЗ «Тольятти», к 2028 году планирует занять 8% доли от общего производства фасованного подсолнечного масла в России. Завод будет выпускать не только подсолнечное, но и соевое, льняное и рапсовое масла.



Заместитель гендиректора по производству Вадим Торосян отметил, что выгодное географическое положение завода в перспективе дает возможность поставлять сырье по Волго-Донскому каналу, а также экспортировать готовую продукцию в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья. Еще одной из ключевых причин локализации производства в Тольятти стали преференции, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны — высокое качество инфраструктуры и налоговые льготы. Благодаря вводу в эксплуатацию нового завода, мощности по переработке масличных в регионе вырастут до 4 тыс. т в сутки.



В июле исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечал, что главной задачей для масложировой отрасли является сохранение объемов производства сырья. Несмотря на большие переходящие остатки, в этом году объемы производства масличных культур сохраняются, что является позитивным сигналом, говорил он. Однако он призывал работать над ошибками и увеличивать поддержку экспорта готовой продукции, так как более 2/3 от общего объема произведенного товара масложировой группы вывозятся за рубеж.



Согласно июльской презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), краш-маржа переработчиков подсолнечника к началу июля превышала 20%, рентабельность переработки приближалась к 15%. «В первой половине сезона маржа была близка к рекордной, потом постепенно снижалась, но все равно, с нашей точки зрения, переработчики чувствуют себя достаточно комфортно», — отмечал тогда гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



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