Структуры владельца «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева могут купить «Юг Руси»

Бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд рублей без учета долга М. Стулов

Структуры, действующие в интересах экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, семье которого принадлежит «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, планируют покупку группы «Юг Руси» — крупнейшего производителя подсолнечного масла в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, в группе уже сменилось руководство. Из данных системы проверки контрагентов Rusprofile следует, что 30 августа гендиректором головных структур группы «МЭЗ Юг Руси» и «Юг Руси» стал Камиль Музафаров, сменивший на этой должности Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца «Юга Руси» Сергея Кислова. «Агроинвестор» направил запросы в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и «Юг Руси», на момент публикации материала компании не ответили. «Коммерсанту» в «Юге Руси» пояснили, что смена гендиректора связана с «обычной ротацией менеджмента».



В июле Камиль Музафаров учредил в Москве ООО «Ресурс» с основным видом деятельности «холдинговые компании». Эта структура и может стать покупателем «Юга Руси», говорят источники «Коммерсанта». Как следует из ЕГРЮЛ, 20 июля 100% «Ресурса» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси». Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что «Ресурс», «судя по всему, привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре». По словам источника «Коммерсанта», бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд руб. без учета долга.



«Юг Руси» является не только одним из лидеров в производстве подсолнечного масла в России, но и входит в топ-3 его экспортеров, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, в прошлом сезоне компания заняла третье место по объемам поставок на внешние рынки (первое — «Эфко», второе — «Астон»), а с сентября по июль 2022/23 сельхозгода «Юг Руси» лидирует по этому показателю (следом идут «Эфко» и «Астон») с долей в 16,5% (в прошлом сезоне — 12,8%).



В случае сделки «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева займет лидирующие позиции в новом для себя направлении — переработка масличных, говорит Петриченко. «Это очень значимый шаг для рынка <...>. Привлекает “Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева, в первую очередь, сама переработка масличного сырья, которая весь прошедший сезон была весьма эффективной и рентабельной деятельностью, учитывая соотношение цен на сырье и готовую продукцию. Это соотношение серьезно в пользу переработчиков по сравнению с прошлыми сезонами», — отметил Петриченко. По его мнению, экспортная деятельность также могла привлечь агрохолдинг, но уже во вторую очередь. Он уточняет, что группа поставляет на внешние рынки по большей части масло сторонних переработчиков, свою же продукцию разливает для реализации внутри страны.



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что активы «Юга Руси» во многом привлекательны за счет своего территориального расположения. Во-первых, это касается сырьевой базы, а именно южных регионов, где традиционно собирают много масличных. К примеру, только в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае доля производства подсолнечника составляет более 25% от общероссийского объема. В условиях текущих мер госрегулирования экспорта масложировой бизнес выглядит вполне привлекательным направлением для роста, считает он. Во-вторых, привлекает близость активов к акватории Азово-Черноморского бассейна, что, в частности, давало «Югу Руси» хорошую возможность для удержания лидирующих позиций в рейтинге крупнейших отечественных экспортеров масла.



«В целом, хочется отметить, что это хорошо работающий актив, который вполне интересен для приобретения. При этом сам бизнес по переработке масличных и продаже масла однозначно есть куда развивать в ближайшие годы, особенно если брать ориентир на внешние рынки», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова, отмечает, что «Юг Руси», кроме производства и экспорта, также владеет узнаваемой маркой — «Золотая Семечка». По ее мнению, «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева также может быть заинтересован в диверсификации своего портфеля продукции: компания занимает ведущие позиции в молочном, сахарном и мясном направлениях, а приобретение активов «Юга Руси» позволит компании занять весомую долю и в масложировом сегменте.



«Юг Руси» основана в 1992 году, в 2000-м группа вывела на рынок масло «Золотая Семечка». С тех пор она лидирует на российском рынке бутилированного подсолнечного масла и расширяет свой брендовый портфель («Злато», «АведовЪ» «Милора», «100 рецептов», «Раздолье» и др.). «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — один из крупнейших владельцев сельхозземель в России, его земельный банк превышает 1 млн га. Компания занимается растениеводством, животноводством, переработкой молока, мяса, птицы, риса, сахарной свеклы, производит соки, напитки, соусы и др. В прошлом году «Юг Руси» продал «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева свой земельный банк площадью около 200 тыс. га в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.



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