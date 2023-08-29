Концерн «Покровский» предупредил об эпизоотических рисках из-за ареста счетов

На фермах концерна содержится в среднем 15,9 тысячи голов КРС на откорме и 10,6 тысячи молочных коров Pixabay

Концерн «Покровский», в отношении которого приняты обеспечительные меры, обратился в Россельхознадзор с письмом, в котором сообщает о потенциальной угрозе эпизоотическому благополучию Краснодарского края в связи с фактической остановкой деятельности предприятий холдинга из-за ареста счетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Предприятия холдинга лишены возможности проводить обязательные мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия, что влечет за собой возникновение риска распространения болезней, общих для человека и животных, а также создает опасные условия для работы сотрудников. На сайте концерна говорится, что на его фермах содержится в среднем 15,9 тыс. голов КРС на откорме и 10,6 тыс. молочных коров, а также есть четыре комплекса для единовременного содержания 60 тыс. свиней.



В августе стало известно, что генпрокуратура намерена конфисковать активы основателя концерна «Покровский» Андрея Коровайко, который находится в розыске по подозрению в вымогательстве. Среди активов, которые хотят обратить в доход государства, более 90 предприятий концерна и земельный банк площадью 242 тыс. га общей кадастровой стоимостью 67 млрд руб.



Генпрокуратура добивается обращения в доход государства активов Коровайко, поскольку считает, что его бизнес был создан за счет коррупционных доходов. Коровайко, работая в начале 2000-х в аппарате полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева, не мог заниматься бизнесом, однако, как считает Генпрокуратура, использовал свое должностное положение, чтобы завладеть сельхозземлями в Ростовской области и Краснодарском крае. Соответчиком по иску выступает Аркадий Чебанов. В 2021 году в отношении Коровайко и Чебанова было возбуждено дело о вымогательстве, после чего они покинули Россию и сейчас находятся в розыске. Генпрокуратура настаивает, что они продолжают контролировать «Покровский» через посредников и выводят полученные средства за рубеж.



По словам консультанта по ветеринарному контролю и биологической безопасности «Покровского» Натальи Федотовой, в животноводческих хозяйствах концерна плановая закупка вакцин и лечебных препаратов осуществляется ежемесячно, а в случае отсутствия денежных средств уже с 1 сентября приобрести их не удастся. Также не будет возможности проведения обязательных мероприятий, в том числе по защите населения, добавляет она.



Согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, утвержденному департаментом ветеринарии Краснодарского края, предприятия не смогут осуществлять: мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия (дезинфекция транспорта, спецодежды, помещений и оборудования); безопасности при производстве молока; по воспроизводству КРС; профилактике инфекционных заболеваний (нет возможности закупить вакцины, сыворотки, стимуляторы иммунного ответа, расходные материалы); сохранению молодняка и выращиванию ремонтного стада. «По состоянию на 29 августа предприятия обходятся теми запасами препаратов, которые были закуплены на август. Также выполняются все обязательные мероприятия по защите окружающей среды, территории и населения», — рассказала «Агроинвестору» Федотова.



Исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что для проведения профилактических мероприятий действительно требуется определенный бюджет, однако если на предприятии вспышек заболеваний нет, то риски не носят критического характера. «В случае отсутствия финансирования скорее возможны негативные события, связанные с процессами кормления и содержания, чем с эпизоотией», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, заболевания редко возникают без общей неблагополучной ситуации в регионе.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что обеспечительные меры должны учитывать характер производства, чтобы они не блокировали деятельность предприятия. «Скорее всего, таким образом пытаются контролировать поток денежных средств, но тогда можно было бы назначить управляющего на этот период, который бы и контролировал платежи, а не блокировал работу предприятия», — сказала «Агроинвестору» Романова. По ее мнению, вряд ли активы «Покровского» будут национализированы, так как для этого государству нужны соответствующие ресурсы для управления.



Контроль властей за тем, как распределились земельные активы, сейчас достаточно жесткий. Особенно это касается сделок тех времен, когда регулирование было менее строгим, говорит Романова. «Если нарушения находятся, то прокуратура признает эти сделки недействительными, но не для того, чтобы национализировать активы, а чтобы выставить на торги. Такие ситуации сейчас есть и их количество растет», — отметила она.



По собственным данным, «Покровский» является одним из самых крупных агрохолдингов в стране, он включен в Перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса России. Приоритетное инвестиционное направление концерна — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Предприятия занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, производством овощей и фруктов, молочным животноводством и переработкой молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, штирийской тыквы, а также производством комбикормов, муки и манки. Площадь земельного банка концерна составляет 242 тыс. га, по этому показателю он занимает 21 место в стране, согласно рейтингу BEFL.



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