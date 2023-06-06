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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Эфко» стала крупнейшей компанией пищевой отрасли по объему выручки

Она потеснила в рейтинге многолетнего лидера — PepsiCo

| Агроинвестор |

Общая выручка участников топ-10 по итогам 2022 года составила почти 2,1 трлн рублей
Общая выручка участников топ-10 по итогам 2022 года составила почти 2,1 трлн рублей

По итогам 2022 года лидером пищевой отрасли в России по объему выручки впервые стала «Эфко», следует из рейтинга Food & Drink Russia крупнейших компаний АПК и пищевой отрасли, подготовленного группой компаний INFOLine (есть у «Агроинвестора»). Выручка «Эфко» увеличилась на 24% и составила 277 млрд руб., что позволило ей обогнать многолетнего лидера списка — компанию Россия. Ее выручка в прошлом году, по оценке INFOLine, выросла на 7% до 270 млрд руб.

По словам исполнительного директора «Эфко» Сергея Иванова, основной вклад в рост выручки компании в прошлом году внесли брендовый бизнес, переработка масличных и специализированные жиры. «В майонезе получилось на стагнирующем рынке добавить 12%, в экспорте выросли на 34%. Радует “зеленая полка”, пусть пока не такие заметные цифры на общем фоне, но это 300% роста, уже виден миллиард оборота и хорошие перспективы в Африке и на Ближнем Востоке, — отметил он. — В переработке масличных помог хороший урожай и то, что успели увеличить производственные мощности». При этом Иванов обращает внимание, что больше половины прироста выручки обеспечило повышение цен на продукцию.

На результаты повлияли существенные изменения в деятельности компании в России, поясняет руководитель направления «Потребительский рынок» INFOLine Светлана Силенина. В марте прошлого года объявила об остановке продаж в России напитков своих флагманских брендов Pepsi, 7Up, Mirinda и других, а также об отказе от инвестиционной и маркетинговой деятельности. В июле 2022-го запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и «Русский дар», которые должны заменить ушедшие с рынка марки. Вместе с тем продажа молочной продукции, а также продуктов питания для детей продолжилась.

Год назад аналитики INFOLine прогнозировали, что по итогам 2022 года лидер их рейтинга может смениться, а также оценивали, что первую строчку могут занять «Эфко» или «». «» в итоге стала третьей в списке с выручкой 240,2 млрд руб. (плюс 8%). В 2022 году компания снизила темпы роста: в предыдущие годы они были двузначными, так, в 2021-м выручка агрохолдинга увеличилась на 40%, обращает внимание Силенина.

«» с оценочным показателем 217 млрд руб. (прирост на 15%) занял четвертое место, годом ранее он был пятым. Далее идут «» с 213,1 млрд руб. (плюс 15%, компания поднялась с шестой на пятую строчку), «Нестле Россия» опустилась с четвертого места на шестое с оценочным показателем выручки 195 млрд руб. (плюс 3%), группа «» сохранила седьмую строчку со 184,3 млрд руб. (плюс 17%). Компания «Марс» увеличила выручку на 14% до 176,5 млрд руб. и, как и по результатам 2021 года, стала восьмой в списке. продемонстрировала самую значительную динамику роста среди участников рейтинга — плюс 36% до 171 млрд руб. — и заняла девятое место, тогда как год назад была десятой. Замыкает топ-10 «» с оценочным показателем 151 млрд руб., что на 13% больше, чем в 2021 году, подсчитали аналитики INFOLine. В прошлом году компания была на девятом месте. Общая выручка участников топ-10 по итогам 2022 года составила почти 2,1 трлн руб. против 1,84 трлн руб. в 2021-м.

По мнению аналитиков INFOLine, в 2023 году на российском рынке продолжится процесс смены собственников компаний. Кроме того, они ожидают роста количества новых продуктов и брендов, которые будут выводить на рынок как отечественные, так и международные компании. Также в обороте игроков отрасли продолжит увеличиваться доля собственных торговых марок розничных сетей, которая по итогам прошлого года, по оценке INFOLine, превысила 10%, а у крупнейших торговых сетей достигла более 20%.

При составлении рейтинга специалисты INFOLine анализируют показатели более 100 российских компаний, относящихся ко всем сегментам производства продуктов питания и напитков для конечных потребителей. В рейтинге не участвуют компании, производящие сырье, полуфабрикаты и работающие преимущественно в секторе b2b (так, в рейтинг не входят такие компании как «Каргилл» и «Содружество»), а также компании, занимающиеся только сбытовой деятельность (например, ТД «РИФ»). Основным параметром ранжирования компаний является выручка от продажи товаров как на территории России, так и за рубежом. При этом, учитывая вертикальную интеграцию отрасли, некоторые участники рейтинга имеют собственные розничные торговые сети, сети общественного питания, а также сельскохозяйственные активы.


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