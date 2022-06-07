PepsiCo может потерять первое место в рейтинге компаний пищевой отрасли

Причиной снижения выручки PepsiCo может быть замена международных брендов на локальные марки PepsiCo

По итогам 2022 года в списке крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России может смениться лидер. Так, выручка занимающей сейчас первое место PepsiCo может снизиться, а у «Эфко» и «Русагро» - увеличиться, что позволит им побороться за лидерство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг Infoline Food & Drink.



Причиной снижения выручки PepsiCo может быть замена международных брендов на локальные марки, отмечает издание. В начале марта на фоне спецоперации PepsiCo объявила о приостановке продаж в России напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. В качестве альтернативы компания рассматривала создание новых брендов, а также расширение ассортимента местных марок, таких как «Русский дар».



Выйти в лидеры по обороту в этом году может «Эфко». В 2021 году выручка группы увеличилась на 56% до 223 млрд руб., что позволило группе занять второе место, опередив «Русагро». Выручка последней по итогам прошлого года выросла на 40% до 222,9 млрд руб.



Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов сказал «Коммерсанту», что новые бизнесы и рост продаж в 2021 году дали группе 20% прироста выручки. Еще 80% — это результат повышения мировых цен на растительные масла. При этом экспортные продажи продукции переработки масличных, специализированных жиров и фасованных масел за 2021 год у компании выросли на 75%. По словам Иванова, мировые цены на растительные масла остаются на высоких уровнях, а «Эфко» сможет полностью загрузить заводы на юге страны после реконструкции, поэтому ждет сохранения двузначных темпов роста выручки.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что высокие мировые цены на растительные масла не имеют значения, так как компании просто покупают дорогое сырье. «Его относительно дешево продают, потому что мы ограничены экспортными пошлинами, которые действуют не только на масло, но и на шрот и сильно влияют на цену реализации. Поэтому если рассматривать рост мировых цен на масло как основную причину увеличения выручки компаний — не факт, что это будет так. Есть довольно серьезные ограничители», — считает эксперт.



По словам Рылько, претендовать на лидерство также может «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, хотя, вероятнее всего, первое место займет «Русагро». «Нужно учитывать и непубличные компании, у которых выручка тоже может быть очень высокой», — отметил эксперт. Он также добавил, что сейчас неожиданно перспективными отраслями в АПК стали сектора, которые производят пищевые добавки.



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