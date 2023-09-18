Производство подсолнечного масла в этом сезоне может достигнуть 7 млн тонн

Урожай подсолнечника в этом году может обновить рекорд М. Новиков

Производство подсолнечного масла в России в сезоне-2023/24 (по масличным — сентябрь-август) может достигнуть 7 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прогноз гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, который он озвучил на конференции «Причерноморское зерно и масличные 2023/24». Такой объем выпуска масла позволит экспортировать 4,2 млн т, хотя по оптимистичному сценарию вывоз может составить 4,4 млн т.



По оценке агентства OleoScope, экспорт растительных масел из России в сезоне-2022/23 составила 6,05 млн т, что на 33% выше, чем сезоном ранее. В том числе объем вывоза подсолнечного масла увеличились на 26% до 3,84 млн т, соевого — на 18% до 662 тыс. т, рапсового — на 69% до 1,52 млн т.



По словам Петриченко, в этом году урожай подсолнечника может обновить рекорд и составить 16,6 млн т (16,4 млн т в 2022-м). Минсельхоз США, согласно сентябрьскому обзору, оценивает потенциал валового сбора агрокультуры на уровне 17,5 млн т (без учета Крыма и новых регионов) против 16,25 млн т в прошлом году, производства подсолнечного масла — в 6,6 млн т (около 6,3 млн т в прошлом сезоне). Экспорт подсолнечного масла, по мнению американских аналитиков, может составить 4,17 млн т (оценка по сезону-2022/23 — 3,95 млн т).



Валовой сбор сои в этом году, по прогнозу «ПроЗерно», достигнет 5,7 млн т — примерно на 300 тыс. т меньше, чем в 2022-м. В августе компания прогнозировала, что урожай агрокультуры превысит 6 млн т и также обновит рекорд. Минсельхоз США прогнозирует, что урожай сои в России составит 6 млн т. Также аналитики ведомства считают, что в этом сезоне наша страна может поставить на экспорт 710 тыс. т соевого масла.



Урожай рапса в этом году может оказаться на 0,5 млн т меньше прошлогоднего и составить 4 млн т, считает Петриченко. Оценка американского агроведомства — 3,5 млн т. При этом в сентябрьском обзоре оно понизило прогноз мирового сбора агрокультуры до 85,18 млн т, тогда как в августе производство оценивалось в 86,07 млн т, а в сезоне-2022/23 — на уровне 88,56 млн т. В ходе конференции глава компании «ПроЗерно» отмечал, что прогнозы на урожай рапса в мире хорошие, но скромнее, чем в прошлом сезоне. «Основные экспортеры и творцы рынка — Евросоюз, Канада и Австралия — снижают производство по сравнению с прошлым годом. Будем смотреть на потребителей — Китай и Индию, — цитирует Петриченко «Интерфакс». — Там если и есть некоторое снижение или топтание на месте с небольшим ростом, то, в любом случае, они импортерами являются более активными, чем в прошлом сезоне».



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